Amazon assume magazzinieri in diverse regioni italiane: le offerte

Un brand conosciuto in tutto il mondo: Amazon, colosso dell'e-commerce, è un'azienda con alle spalle una storia di grande successo. La ditta di commercio elettronico statunitense, con sede principale a Seattle nello stato di Washington, è la più grande Internet company al mondo.

Fondata inizialmente con il nome di Cadabra.com da Jeff Bezos il 5 luglio 1994 e lanciata nel 1995, Amazon.com venne avviata come libreria online, ma presto allargò la gamma dei prodotti venduti a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, fumetti, abbigliamento, mobilia, cibo, giocattoli e tanto altro ancora per diversificare le sue attività ed incrementare le vendite. Il successo non tardò ad arrivare, un boom non indifferente che consentì a Bezos di creare altri siti sparsi in tutto il mondo (Canada, Regno Unito, Germania, Australia, Francia, Italia, Spagna, Cina, Brasile, Messico, Giappone, Paesi Bassi e India) grazie al quale oggi spedisce i suoi prodotti.

Insomma, un'impegnativa e incessante marcia che portò l’azienda a fondare diversi siti nelle più importanti nazioni mondiali. Oggi in Italia esiste Amazon.it, a partire dal 16 novembre 2018, Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport sono stati censiti nell'elenco degli operatori postali autorizzati per il territorio italiano, pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico, ottenendo l'autorizzazione generale che include anche le consegne normalmente effettuate dai corrieri.

Lavorare con Amazon in Italia

Le opportunità di lavoro nel settore logistico con Amazon non mancano mai. Il colosso dell’e-commerce cerca Addetti e Operatori di Magazzino da assumere nei Centri di distribuzione presenti in tutta Italia, ciò prevede l’inserimento dei candidati selezionati presso i poli logistici del Gruppo.

Cosa fa un magazziniere: compiti e mansioni

Il magazziniere è una figura fondamentale per Amazon. Essa si occupa delle merci in entrata e in uscita nel magazzino: tra le diverse attività a cui si dedica ricordiamo che riceve camion e rimorchi, verifica che i beni in ingresso corrispondano alle fatture e alla documentazione di trasporto. Ispeziona la merce per assicurarsi che sia integra. Procede poi a svuotare i container e gli altri mezzi di trasporto e a smistare la merce nel magazzino nelle zone di stoccaggio prestabilite.

Per quanto riguarda la merce in uscita, il magazziniere ha il compito di prelevare i prodotti dal magazzino, collocarli nell'area di carico e prepara le spedizioni. Si accerta che tutta la merce sia pronta all'orario programmato, coordina i prelievi dei clienti e collabora anche nella fase di carico dei pallet. Anche in questo fase deve accertarsi che i prodotti siano coerenti con la documentazione presentata, firmare le fatture e i documenti di trasporto necessari per la spedizione e la consegna. Infine, ricordiamo anche che mantiene aggiornati i registri interni, partecipa alle attività di inventario del magazzino e verifica delle giacenze.

Nuove offerte di lavoro Amazon regione per regione

Tra le nuove offerte di lavoro Amazon, imperdibile l'opportunità sul nostro territorio: sono aperte le selezioni per assunzioni come Magazzinieri Full Time da inserire presso il centro di distribuzione del Gruppo. Le risorse selezionate si occuperanno di caricare e scaricare la merce, ricevere i pacchi, registrarne i dati nel sistema informatico e controllare la qualità. Dovranno classificare ciascun pacco in base alla dimensione e alla destinazione con possibile risoluzione degli imprevisti ed, infine, ordinare e trasportare pallet e pacchi in base alla destinazione.

Ecco dove trovare gli annunci in base alla regione d'interesse: