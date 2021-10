Amazon cerca magazzinieri in tutta Italia: ecco le posizioni e come candidarsi

Ormai gli acquisti online sono una vera e propria realtà in costante aumento. Acquistare da una piattaforma di e-commerce è semplice e pratico: bastano davvero pochi minuti. Un servizio utile e rapido in momenti di difficoltà dovuti alla mancanza di tempo o per risparmiare.

Un’azienda come Amazon, famosa sin dalla sua nascita per esaudire i desideri dei consumatori con un semplice clic, sembra non perdere colpi. Prova ne è la continua e sempre più proficua ricerca e selezione del personale nelle sue sedi in tutto il mondo.

Amazon cerca personale in Italia

Anche in Italia, Amazon ha aperto delle posizioni interessanti. L'agenzia per il lavoro Adecco sta infatti cercando una persona motivata per un ruolo a tempo pieno di Magazziniere.

Le sedi di lavoro ricercate sono:

Un’opportunità da non perdere per chi avesse voglia di lavorare in una tra le realtà più importanti del momento, con i suoi 175 centri di distribuzione disseminati in tutto il mondo. E anche un’occasione per imparare qualcosa di più sulle attività di smistamento e magazzino.

Si offre: un contratto che prevede uno stipendio competitivo; un luogo di lavoro sicuro, moderno e organizzato; bevande calde gratuite, buoni pasto e numerose aree dove fare la pausa. Il luogo di lavoro è soggetto a rigorose misure anti Covid-19 per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Si richiede: disponibilità a lavorare su turni di giorno o di notte; buona conoscenza della lingua italiana. Non è richiesta un’esperienza lavorativa pregressa: verrà fornita adeguata formazione sul posto di lavoro.

Mansioni principali per lavorare

Il lavoro come magazziniere per le sedi italiane di Amazon prevede delle mansioni specifiche.

Ecco cosa dovrà fare il potenziale candidato:

-Ricevere, controllare, smistare e stoccare tutti i prodotti.

-Prelevare, imballare e spedire tutti gli ordini usando uno scanner.

-Gestire tutti i prodotti Amazon, anche alcolici e prodotti a base di carne di maiale

-Rispettare le norme di sicurezza e qualità.

-Sollevare carichi fino a 15 KG.

-Muoversi a piedi fra le varie postazioni.

Se sei interessata/o a lavorare per Amazon, questo posto fa al caso tuo.