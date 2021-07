Vuoi lavorare nella ristorazione? Scopri questo nuovo annuncio per Camerieri e Sushi Chef

Si ricerca in numerose città d'Italia. Come candidarsi

Stai cercando lavoro nella ristorazione? Scopri questo annuncio di lavoro! Adecco ricerca infatti dei Camerieri e dei Sushi Chef da assumere in molte città d'Italia.

Leggi subito questo annuncio!

La posizione

In particolare, la società di selezione ricerca per un’azienda ittica italiana, leader del mercato Europeo, persone motivate che vogliono mettersi in gioco con passione e dimostrare il loro talento.

L'offerta di lavoro è aperta nelle seguenti città:

- Padova

- Crevoladossola

- Cremona

- Lodi

- Trento

Informazioni utili

Si offre un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato di 3/4 mesi con possibilità di proroga.

Le competenze richieste

Tra le competenze richieste in cucina: supervisione alla preparazione di pietanze, preparazione di pietanze, tecniche alimentari, cucina internazionale, cucina regionale italiana, preparazione di pietanze fredde, pulitura del pesce e delle carni, allestimento e decorazione di pietanze.

E' necessariao possedere un'esperienza in ristorante e un'esperienza in hotel.

Pensi di essere il candidato ideale? Invia subito il tuo cv!