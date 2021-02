Agenti di commercio monomandatari Enasarco: importanti offerte di lavoro in tutta Italia

Sono aperte le selezioni su tutto il territorio nazionale per l'assunzione di agenti di commercio monomandatari Enasarco per azienda leader nell'ambito delle Telecomunicazioni presente sul mercato nazionale e internazionale. Ecco come candidarsi all'offerta

Fai parte della categoria professionale commerciale/vendita e ti piacerebbe lavorare nel settore Information Technology & Telecomunicazioni? Adecco Sales & Marketing ricerca su tutto il territorio nazionale agenti di commercio monomandatari Enasarco con disponibilità full time per azienda leader nell'ambito delle Telecomunicazioni che offre servizi di telefonia mobile, fissa e Internet, presente sul mercato nazionale e internazionale.

Il profilo ricercato è un professionista specializzato nella vendita di servizi, capace di offrire consulenza a un target clientelare business e di proporre soluzioni mirate. Se hai queste caratteristiche non perdere l'occasione di sfruttare questa interessante offerta che ti inserirà all'interno di un mercato sempre più competitivo e all'avanguardia. La data di inizio prevista è il 1° marzo 2021.

Cosa fa un agente di commercio

Nel dettaglio, l'agente avrà la responsabilità di ricercare e contrattualizzare nuova clientela business, ottimizzando le strategie di vendita, analizzando gli andamenti delle performance in funzione del tgt assegnato e coordinandosi con i referenti interni.

L'attività lavorativa dell'agente di commercio, infatti, consiste essenzialmente nella promozione di prodotti/servizi per conto di una o più aziende in una determinata area geografica. L'agente di commercio assume in maniera stabile l'incarico di promuovere contratti commerciali di vendita tra l'azienda committente e clienti potenziali, in base a un contratto di agenzia, che lo vincola su una precisa area geografica con determinati limiti e obiettivi.

Ricordiamo poi che gli agenti di commercio in Italia si distinguono in:

agenti monomandatari - promuovono esclusivamente un'azienda, costituendo quindi virtualmente un'estensione territoriale della rete vendita di questa azienda;

agenti plurimandatari - possono promuovere contemporaneamente più aziende come veri e propri imprenditori della promozione commerciale.

Oggi l'agente di commercio è una figura lavorativa autonoma molto ricercata. L'azienda retribuisce secondo una politica provvigionale, pagando cioè l'agente in base al fatturato che esso produce. Talvolta tra azienda ed agente di commercio si stabilisce che una parte della sua retribuzione sia fissa ed una parte sia variabile, quindi ancorata al fatturato.

I requisiti e le competenze richieste

Per svolgere il ruolo si richiede:

Diploma/Laurea;

essere in possesso della Partita Iva e iscrizione Enasarco (l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio) o in possesso dei requisiti di iscrivibilità;

esperienza pregressa nella vendita di servizi TLC, IT, Energia Finanziario o Assicurativo;

conoscenza del territorio di competenza assegnato;

ottimo utilizzo del pc/tablet e degli strumenti informatici, tool di produttività.

Infine, è richiesto il possesso della patente B. Tra le competenze richieste, invece, ricordiamo che l'agente dovrà avere ottime capacità di vendita per la definizione obiettivi di vendita, l'acquisizione di nuovi clienti, assistenza al cliente, per le analisi delle offerte commerciali, dovrà saper utilizzare bene i vari browser per Internet (Google Chrome, Internet Explorer).

Cosa offre la mansione

A chi verrà assunto verrà offerto: