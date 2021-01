Lavoro in banca: offerte per laureati e diplomati in tutta Italia

Le opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di occupazione nel settore bancario non mancano: sono diversi gli istituti finanziari che offrono la possibilità di lavorare in tantissime filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Ecco i ruoli richiesti

Trovare lavoro in banca o in un'azienda oggi non è affatto semplice. Il settore bancario, poi, è in continua evoluzione, soprattutto grazie alle nuove tecnologie. L'attenzione è rivolta alla costante ricerca di persone che sappiano coniugare capacità digitali con competenze finanziarie, per gestire al meglio gli applicativi diffusi negli ultimi anni. Ed ecco che le opportunità per chi è alla ricerca di occupazione in questo settore non mancano: sono diversi gli istituti finanziari che offrono la possibilità di lavorare in tantissime filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Perché lavorare in banca?

I motivi che possono spingere a ricercare un'occupazione negli istituti finaziari sono diversi: prima di tutto, il posto in banca offre sicurezza e stabilità retributiva. Le paghe sono da subito molto alte. Ad esempio uno sportellista o addetto alla cassa guadagna sin da subito dai 1.650 ai 1.900 euro. Un consulente guadagna dai 1.900 ai 2.500 euro, un direttore di filiale può guadagnare dai 2.800 ai 4.000 euro. Da non dimenticare, poi, che gli orari di lavoro sono comodi, è prevista tredicesima e quattordicesima e tanto altro ancora.

Le figure più ricercate

In banca coestistono tante figure con diversi ruoli, dislocati in diversi servizi. In linea generale distinguiamo:

Ruoli di responsabilità: prevedono quadri direttivi che hanno poteri di firma e di rappresentanza per l’istituto.

Ruoli amministrativi: personale impiegato per compiti interni, senza contatto con il pubblico.

Ruoli commerciali: senza dubbio i ruoli più richiesti sul mercarto del lavoro. Tra questi ricordiamo i consulenti finanziari, promotori finanziari, operatori di sportello, gestori o addetti alla clientela, risorse HR e per il controllo di gestione, risorse esperte IT (information technology).

Le assunzioni

Da Milano a Verona, da Bologna a Torino, ma anche Cremona, Lecco, Firenze, Trieste, Ravenna, Bolzano, le possibilità di lavoro nel settore sono tantissime e sparse in tutta Italia. Ecco alcune figure ricercate e le rispettive sedi di riferimento: