Lavoro, arriva "Colloquio con Adecco" per prepararsi al meglio all'intervista

Gli ultimi due anni, a causa della pandemia e dei numerosi lockdown, hanno cambiato radicalmente il modo di lavorare, con una diffusione capillare dello smart working. Questa nuova modalità ormai, nonostante le riaperture, si è consolidata in numerosi settori in Italia, con la maggior parte dei dipendenti che lavora da casa almeno due o tre giorni alla settimana.

Indietro non si torna e, in questo nuovo scenario dove il digital, in ogni sua forma, è il vero protagonista (basti pensare alla diffusione delle app per le riunioni da remoto e alla crescita esponenziale dell'e-commerce) anche il colloquio di lavoro diventa virtuale.

"Colloquio con Adecco"

E' quello che succede con "Colloquio con Adecco", la nuova funzionalità della società di ricerca e selezione del personale, che permette ai candidati di allenarsi e prepararsi al meglio per il giorno dell’intervista.

Colloquio con Adecco è la prima Skill Amazon e Action Google che permette, da remoto, di rivivere l’esperienza di un vero colloquio dovunque ci si trovi e fare pratica diventando il candidato ideale.

L'obiettivo, tanto ambizioso quanto nobile, è quello di supportare i candidati a prepararsi al giorno dell’intervista. Questo è possibile grazie a tre diverse aree: la prima offre consigli e suggerimenti personalizzati, utili per tutti i colloqui, sia in presenza che da remoto; la seconda sono quiz di logica, per fare pratica rispondendo alle domande che i recruiter potrebbero porre; la terza è fatta di domande aperte, per allenarsi a elaborare le risposte e migliorare la propria sicurezza.

Come utilizzare “Colloquio con Adecco” con Action Google

Di seguito, nel dettaglio, tutti gli step da seguire per utilizzare Colloquio con Adecco con Action Google.

- Da smartphone, apri l’app Assistente Google e scarica l’action utilizzando la funzione "Esplora";

- Da smart speaker, puoi abilitare l’action attraverso l'app, o tramite comando vocale dicendo "Hey Google, Parla con Colloquio con Adecco";

- Una volta abilitata l’action, sia da smartphone che da smart speaker, puoi iniziare ad allenarti quando

vuoi. Ti basterà dire "Hey Google, parla con Colloquio con Adecco".

Come utilizzare “Colloquio con Adecco” con Skill Alexa

Se invece si utilizza Alexa, gli step da seguire sono questi:

- Se attivi la Skill da smartphone, apri l’app Amazon Alexa e scaricala utilizzando la funzione “Cerca Skill”;

- Se hai uno smart speaker, puoi attivare la skill attraverso l’app, o tramite comando vocale

dicendo “Alexa, apri Colloquio con Adecco”;

- Una volta attivata, sia da smartphone che da smart speaker, puoi iniziare ad allenarti quando vuoi. Ti basterà dire “Alexa, apri Colloquio con Adecco”.

Uno strumento in più per essere vicini alle persone

“Siamo molto contenti del lancio di Colloquio con Adecco, la prima funzionalità per prepararsi in vista di un colloquio di lavoro. Come Adecco vogliamo essere vicino alle persone e ai candidati nei momenti più rilevanti del loro percorso, aiutandoli a valorizzare il loro potenziale. Crediamo che questo nuovo servizio possa essere molto utile per allenarsi al meglio e cogliere le opportunità lavorative che più interessano” commenta Davide De Carolis, Head of Brand Management & Communication di The Adecco Group Italia.

“Questa nuova funzionalità è stata realizzata anche grazie all’esperienza maturata sul campo dai nostri recruiter, che ogni anno affiancano e supportano migliaia di candidati. Per questo crediamo che il nuovo servizio che lanciamo possa portare benefici concreti a tutte le persone in cerca di lavoro”.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Adecco.