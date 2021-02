CEO for One Month 7: giovani talenti cercasi

Sono aperte le candidature per la settima edizione del talent program di The Adecco Group "CEO for One Month", l’iniziativa per individuare un/una giovane di talento che per un mese affiancherà l’Amministratore Delegato alla guida di una multinazionale con 35.000 colleghi in più di 60 Paesi nel mondo

Cerchi un’opportunità di inserimento professionale fuori dall’ordinario? Hai buone capacità relazionali, comunicative e di leadership e una buona predisposizione al lavoro in team? Sai gestire al meglio le situazioni di stress e conosci l'inglese? Allora questa è l'occasione che fa per te!

Sono aperte le candidature per l’edizione 2021 di CEO for One Month, il programma di The Adecco Group che ti permette di misurarti con i migliori talenti a livello nazionale e internazionale per vivere l’esperienza più avvincente della tua carriera professionale, alla guida del Gruppo leader a livello mondiale nei servizi e soluzioni HR per il mondo del lavoro.

Nell'edizione 2020 oltre 11.600 talenti in Italia e 206.700 a livello globale hanno accettato la sfida di The Adecco Group. Come fare per aderire all'iniziativa? Basta accedere al link e candidarsi, il termine ultimo è fissato per il 19 marzo.

Il talent program CEO for One Month nasce con l’obiettivo di scovare e valorizzare i migliori giovani talenti a livello nazionale e internazionale, offrendo loro la possibilità di affiancare per un mese gli Amministratori Delegati del Gruppo Adecco nei rispettivi 46 Paesi.

In Italia, da fine marzo e fine aprile, prenderà il via il processo di selezione dei candidati. Dopo una serie di test logico-attitudinali e psicometrici, colloqui telefonici e video interviste in cui verranno analizzate la capacità di problem solving, la motivazione, la preparazione dei candidati e la loro risposta a situazioni di stress, i migliori 20 talenti affronteranno una fase di assessment di gruppo, che consentirà ai 6 top performer di accedere alla fase finale: il Bootcamp.

L’esperienza finale e conclusiva del programma viene creata con l’obiettivo di osservare il comportamento dei giovani talenti al di fuori della propria comfort zone. Ad attenderli, infatti, una serie di prove non convenzionali sia individuali che di gruppo, in cui intraprendenza e sangue freddo risultano fondamentali, tra cui: escape room, improvvisazioni teatrali, speed date, elevator pitch, attività sportive e outdoor, di volontariato e beneficienza. Durante l’edizione 2020, per tutelare partecipanti e addetti ai lavori alla luce della situazione d’emergenza sanitaria, gli aspiranti CEO hanno potuto mettersi in gioco affrontando prove interamente “digitali”: escape room in modalità VR, elevator pitch e online business game (in questi video trovate un assaggio).

Le prove di CEO1Month 7 non sono ancora state svelate, ma su questa pagina puoi dare un’occhiata ai vari step di selezione della scorsa edizione.

L’innovativo recruiting process alla base di CEO for One Month, interamente pensato e gestito da chi ogni giorno si occupa di selezione del personale, è il valore aggiunto del talent program targato The Adecco Group. Attraverso queste sfide, i candidati possono mettersi alla prova, dimostrare tutta la loro “CEO Attitude”, conoscere i propri punti di forza e le proprie aree di sviluppo e apprendere sul campo utili consigli su come fare la differenza nel mercato nel lavoro.

Tra giugno e luglio, durante il mese di affiancamento (shadowing), gli Amministratori Delegati delle singole Country, in qualità di veri e propri mentori, prepareranno i propri CEO for One Month nazionali per la sfida internazionale, che si svolgerà tra luglio e agosto, alla conquista di un posto da Global CEO for One Month al fianco del Global CEO del Gruppo.

Colui o colei che vincerà in Italia otterrà un contratto di lavoro adeguatamente retribuito, in linea con la posizione da top manager, al quale seguirà un percorso di inserimento creato su misura, incrociando sinergicamente le esigenze dell’azienda con le ambizioni del giovane talento. Il vincitore a livello globale (“Global CEO for One Month”) guadagnerà 15.000€ da investire in un percorso di formazione.

In altre parole, CEO for One Month è solo l'inizio. Ne sono testimoni:

Anna Fagotto , la vincitrice dell’edizione 2020, che ha trascorso un mese al fianco di Andrea Malacrida – CEO di The Adecco Group Italia, e di competere a livello internazionale per un posto da Global CEO for One Month al fianco di Alain Dehaze – Global CEO The Adecco Group

, la vincitrice dell’edizione 2020, che ha trascorso un mese al fianco di Andrea Malacrida – CEO di The Adecco Group Italia, e di competere a livello internazionale per un posto da Global CEO for One Month al fianco di Alain Dehaze – Global CEO The Adecco Group Ernesto Lamaina , CEO for One MOnth 2015, che dopo un proficuo percorso di affiancamento e crescita al fianco di Federico Vione, ex AD Gruppo Adecco Italia, è diventato un CEO a tutti gli effetti a soli 26 anni, assumendo la direzione di Adia, nuovo brand di The Adecco Group

, CEO for One MOnth 2015, che dopo un proficuo percorso di affiancamento e crescita al fianco di Federico Vione, ex AD Gruppo Adecco Italia, è diventato un CEO a tutti gli effetti a soli 26 anni, assumendo la direzione di Adia, nuovo brand di The Adecco Group Mirko Raimondi , CEO for One Month Italia 2018, dopo il suo mese di affiancamento con Andrea Malacrida, è volato a Zurigo per unirsi al Global Team IT di The Adecco Group

, CEO for One Month Italia 2018, dopo il suo mese di affiancamento con Andrea Malacrida, è volato a Zurigo per unirsi al Global Team IT di The Adecco Group Alessandro Tentoni, CEO for One Month Italia 2019, al termine del suo mese al fianco di Andrea, è ora parte di PHYD, il nuovo ambizioso progetto phygital del Gruppo

Ha voglia di mostrare il tuo talento? Partecipa alla selezione e non farti sfuggire l'opportunità unica di dare uno slancio a tua carriera.