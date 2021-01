Con TechIT Up Academy formazione e opportunità professionali in un'unica soluzione

Tra Innovation e Digital Transformation, in tutta Italia, TechIT Up Academy connette giovani di talento al continuo evolversi del mondo del lavoro attraverso offerte formative e professionalizzanti di alto livello

Sei un brillante neolaureato appassionato di innovazione e tecnologia? Con TechIT Up Academy di Adecco - azienda leader di selezione del personale che attraverso i suoi professionisti aiuta le persone a valorizzare il loro talento e le aziende a migliorare la loro competitività - arriva per te un'offerta assolutamente imperdibile: un progetto che forma i giovani di tutta Italia aiutandoli nell'inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto TechIT Up Academy

Tra Innovation e Digital Transformation, in tutta Italia, TechIT Up Academy connette giovani di talento al continuo evolversi del mondo del lavoro attraverso offerte formative e professionalizzanti di alto livello. Come funziona? Semplice: Adecco ha pensato ad una formula su misura per laureandi o neolaureati in ambito Science, Technology, Engineering, Maths o Economics che prevede Training specifici e intensivi basati sulle reali esigenze formative delle loro aziende partner. Vengono organizzati diversi corsi ed ognuno avrà la possibilità di scegliere quello più adatto alle sue passioni. I percorsi sono a numero chiuso e la durata è variabile dalle 4 alle 6 settimane, potranno essere svolti in presenza o in rete con focus group mirati.

E non è finita qui perché dopo la formazione verrai direttamente inserito nel mondo del lavoro: con TechIT Up Academy, Adecco valuterà per te la possibilità di contratto fin dal primo giorno in aula modulando un percorso di crescita professionale stimolante e innovativo sulla base delle tue competenze. Al termine del training ti proporrà importanti opportunità professionali presso i maggiori Employer of Choice di rilievo nazionale e internazionale.

Come partecipare

Con TechIT Up Academy avrai la possibilità di scegliere l'Academy che più fa per te e intraprendere un percorso di crescita formativa e professionale, cosa aspetti? Le offerte sono in costante aggiornamento, per maggiori informazioni e scoprire gli appuntamenti disponibili clicca qui.