Un maestro del cinema italiano sale in cattedra a Milano

Diventare un attore o un’attrice professionista è il sogno di molti, ma realizzarlo è complicato: possedere un talento naturale infatti non basta. Il percorso verso la professione attoriale richiede determinazione, dedizione e passione ma soprattutto studio. Diventare attori significa acquisire un bagaglio di competenze tecnico-fisiche (come ad esempio dizione e mimica) ma anche una serie di attitudini psicologiche, tra cui spicca sicuramente il saper collaborare e lavorare in team. Per questi motivi la qualità della formazione ricevuta è fondamentale per chi decide di intraprendere questa carriera.

Universal Film Academy: un punto di riferimento unico nel panorama italiano

La?Universal Film Academy ?nasce dall’idea del?CEO & Founder?Alessandro Cardia,?con l’obiettivo di creare in Italia?l’unica?realtà di formazione cinematografica basata sulla pratica attraverso lo studio di?tecniche recitative?con?docenti di altissimo livello. Gli allievi sono seguiti, ascoltati e affiancati dal miglior modello di formazione mai creato. Attraverso la pratica, lungo un percorso di due anni, ogni aspirante attore maturerà la capacità e il potenziale per esprimere tutto sé stesso così da riuscire a farsi strada nel settore e valorizzarsi ad ogni provino. L’obiettivo di?Universal Film Academy?è quello di far apprendere rapidamente il mestiere dell’attore sul set. È l’unica accademia che valuta e monitora punti di forza individuali di ogni aspirante attore e pianifica le lezioni in base a questo, in modo da far aumentare esponenzialmente le qualità di ogni allievo e renderlo unico e originale.

Un maestro indiscusso del cinema italiano

Regista in più di cinquanta pellicole, spaziando fra il cinema e la tv, Pupi Avati è giustamente riconosciuto come un maestro del nostro cinema. Una lunga carriera fatta di grandi traguardi e grandi pellicole che lo hanno portato ad ottenere riconoscenze importanti come David di Donatello e Nastro d'argento ma non solo. Nel 2005 gli viene assegnata la "medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte" dalla Repubblica Italiana. Insomma, quando si parla di Pupi Avati si parla di Italia, di arte ma soprattutto di cinema. Protagonista di un percorso professionale che, iniziato nel 1968 con il suo primo film "Balsamus, l'uomo di satana", arriva fino ad oggi con un susseguirsi di successi, Pupi Avati è oggi uno dei massimi esponenti della settima arte. Lavorare con un regista di tale valore è per molti l'obiettivo della propria carriera, se non addirittura il proprio sogno. D'altra parte, essere diretti sul set da un maestro di tale esperienza è non solo un grande traguardo lavorativo, ma anche un'enorme opportunità di crescita. Per molti può sembrare un traguardo irraggiungibile ma per altri sarà presto un'incredibile opportunità.

Universal Film Academy Milano fa salire in cattedra Pupi Avati.

La selezione dei potenziali attori che sono entrati in Universal Film Academy avranno l’opportunità di essere diretti e guidati dal Maestro che sarà loro docente ufficiale durante questo percorso di studio. L’accademia offre una didattica innovativa basata sulla pratica. Non vengono affrontate lezioni di teoria né tantomeno temi ormai superati. Universal Film Academy è un’accademia specializzata in recitazione cinematografica e compone il corpo docenti di formatori tecnici e grandi maestri come Pupi Avati che tramite la loro esperienza avranno modo di velocizzare l’apprendimento degli allievi. E questo non è che l’inizio di un grande percorso: un viaggio di sette mesi mirato a formare gli attori di domani, che avrà inizio proprio con un grande maestro. Il 26-27 marzo Pupi Avati metterà a disposizione degli allievi di Universal Film Academy tutta la sua esperienza e la sua professionalità.

