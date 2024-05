Lotta contro il cancro nel Lazio: dove siamo e cosa dobbiamo ancora fare

Ancora oggi, la lotta contro il cancro rappresenta una sfida clinica estremamente impegnativa e complicata. La complessità del trattamento dei tumori deriva sia dalla loro natura eterogenea, sia dalla capacità delle cellule cancerose di sviluppare resistenze ai trattamenti standard.

Questa lotta assume quindi il volto di una continua evoluzione delle conoscenze e delle terapie, impossibile senza corposi finanziamenti che sostengono la ricerca e la stretta collaborazione tra ricercatori e medici.

Leucemia e linfomi: i progressi della ricerca

Dato questo contesto, diventa fondamentale il ruolo di una realtà come Fondazione AIRC per la sua capacità di finanziare – grazie alle donazioni del 5x1000 dei contribuenti – progetti speciali come quello condotto dal Professor Foà, dell’Università Sapienza di Roma, con la collaborazione di Giorgio Inghirami dell’Università degli studi di Torino.

Affiancando tecniche classiche e tecnologie all'avanguardia, gli 84 ricercatori coordinati da Robin Foà sono impegnati nello studio delle caratteristiche genetiche e molecolari di leucemie e linfomi con l'obiettivo di trovare nuove armi nella lotta contro queste malattie, che oggi si collocano al terzo posto nella classifica dei tumori più frequenti.

Il sostegno di AIRC alla ricerca

Un altro importante progetto finanziato dalla Fondazione AIRC nel Lazio è quello diretto da Cristina Limatola all’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che indaga le correlazioni tra microbiota intestinale e gliomi, una famiglia di tumori cerebrali.

L’obiettivo di questo programma di ricerca è comprendere i meccanismi di interazione tra il glioma e il microambiente tumorale cerebrale, così da inibire il processo canceroso.

Grazie al 5x1000 di oltre un milione e mezzo di cittadini e alle donazioni di quattro milioni e mezzo di sostenitori, Fondazione AIRC si conferma il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia con un investimento complessivo, per il solo 2024, di oltre 143 milioni di euro

