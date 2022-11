Arriva l’inverno: perché scegliere un unico fornitore per gas e luce

Con la guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni europee nei confronti della Russia, il tema dell’energia è diventato uno dei più importanti, specialmente in vista dell’inverno imminente. Il paventato aumento delle bollette, la corsa dei Governi ad assicurarsi nuove forniture, molti utenti disorientati... Anche per questi motivi è fondamentale scegliere un fornitore affidabile, con un’offerta che sappia andare incontro alle esigenze di ogni utente.

Un unico fornitore per luce e gas

Nei territori di Como, Lecco, Monza, Sondrio, Varese, e in molti comuni di Udine e Venezia Acinque gestisce direttamente la vendita di energia elettrica e di gas naturale, oltre ai servizi di teleriscaldamento ed efficientamento energetico. L’azienda si occupa anche di condomini, PMI e altre tipologie di imprese, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per l’efficienza energetica, la generazione e cogenerazione elettrica, la gestione del calore e la contabilizzazione dell’energia, compreso l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Affidarsi ad Acinque significa scegliere un fornitore solido, attento alle esigenze del cliente, cresciuto al fianco di famiglie, imprese del territorio, sempre presente e al servizio della popolazione con 20 sportelli e corner nei centri commerciali. Inoltre, essendo un un gestore unico (quindi sia per la luce sia per il gas) può portare grandi vantaggi, non solo per quanto riguarda il risparmio, ma anche dal punto di vista burocratico, semplificando le operazioni con un unico contratto. Ovviamente, un altro vantaggio è dato dal potersi interfacciare con un unico interlocutore per qualsiasi necessità ed evenienza. Oltre i servizi di fornitura, per esempio, si offrono soluzioni complementari legate alla caldaia e ai condizionatori.

Prezzi sempre allineati al mercato

Tra le offerte luce e gas per la casa spicca la soluzione Mia Dinamica: con questa tipologia di offerta si avrà un costo aggiornato mensilmente, con la certezza di un prezzo sempre allineato al mercato; si può usufruire, a seconda dei consumi, di una fascia monoraria o multioraria; inoltre, con il pacchetto green, che prevede la fruizione dei servizi digitali, si ottiene uno sconto sulla componente energia. In alternativa, l’offerta Mia Casa + Dinamica include servizi di manutenzione della caldaia se si sottoscrive l’offerta gas e servizi di assistenza guasti per la casa se sottoscrive l'offerta luce. In più, entro il 15 gennaio 2023, c’è la possibilità di ricevere fino a 160 € di buoni shopping attivando le offerte luce e gas di Acinque.

Soluzioni personalizzate per imprese e liberi professionisti

Le offerte sono estese anche alle PMI e ai professionisti possessori di Partita IVA. Inoltre, esistono soluzioni personalizzate per grandi consumi, cioè forniture e servizi ad hoc per chi ha un’attività che richiede consumi elevati, così come servizi mirati con consulenza in loco per le amministrazioni condominiali. A questo proposito, chiunque sia interessato può richiedere una consulenza gratuita.

Acinque è vicina anche alle aziende che intendono essere totalmente green e sostenibili. Supporta, infatti, cittadini e organizzazioni nel raggiungere l’efficienza energetica, offrendo anche consulenza su come ridurre i consumi. Per imprese, condomini e Pubblica Amministrazione Acinque progetta, realizza, installa anche impianti fotovoltaici, offrendosi come partner esperto e affidabile per la gestione dell’intero servizio.