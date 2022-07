Una festa per valorizzare i sapori locali: dalla Malvasia al pesce

Non c’è miglior modo per valorizzare la ricchezza culturale di un territorio di un evento in grado di raccontare ai visitatori e ai partecipanti i valori fondanti, la storia, i sapori e il patrimonio eno-gastronomico di quella specifica realtà.

Proprio con questo obiettivo GAL Carso, l’Associazione viticoltori del Carso, ARIES, Portopiccolo Sistiana e altri hanno organizzato “Malvasia in Porto”, una manifestazione che tra degustazioni del celebre vino del mediterraneo e assaggi di pesce punta a mettere sotto i riflettori i sapori peculiari della regione carsica.

Malvasia e pesce

L’evento si terrà venerdì 29 luglio dalle 18.30 alle 22.30 presso la raffinata piazzetta di Portopiccolo, e ruota innanzitutto intorno alle degustazioni di malvasia presso i tantissimi viticoltori presenti, tra cui Zidarich, Škerk, Kocjan?i?, ?otar.

Oltre alla degustazione di questo vino, durante l’evento sarà possibile assaggiare il prodotto ittico locale. Non solo: nella piazzetta di Portopiccolo si terranno due differenti momenti di educazione al consumo di pesce con dei laboratori dimostrativi a cura di chef locali.

Chiaramente, è possibile unire i momenti di degustazione a una vera e propria cena romantica o tra amici nei locali affacciati sulla piazza di Portopiccolo, così da respirare l’atmosfera genuina e slow di questo borgo.

Come arrivare?

Il costo del biglietto è di € 25 a persona e include sia la possibilità di degustare tutte le malvasie presenti sia gli assaggi di pesce, fino a esaurimento delle scorte.

Come arrivare? Con la barca Delfino Verde in partenza dal molo bersaglieri nel centro di Trieste è possibile arrivare a Sistiana – costo 6,60 € – intorno alle 18.50 per poi raggiungere da qui Portopiccolo a piedi in circa un quarto d’ora.

Viceversa, è possibile partire da Trieste e arrivare nei pressi di Portopiccolo (Borgo San Mauro) con i seguenti bus e corriere di TPL, senza cambi:

Linea G21 di con partenza da Piazza Libertà alle 18.40

Linea 44 con partenza da Viale Miramare 5 alle 18.12, 18.52. 19.32, 20.07

Linea G51 di con partenza da Piazza Libertà alle 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.45, 21.30

È possibile tornare a Trieste coi seguenti bus e corriere di TPL, senza cambi:

Linea G51 di con partenza da Borgo San Mauro alle 22.52 e 23.55.

Chi deciderà invece di recarsi in macchina all’evento, dalle 18.00 in poi potrà parcheggiare gratuitamente sia in Baia a Sistiana che all’interno borgo di PortoPiccolo Sistiana.