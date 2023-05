La storia di mamma Ingrid e l'importanza della ricerca per salvaguardare i bisogni dei bambini

L'incontro di una mamma, Ingrid Gallo, e un pediatra, Luca Ramenghi, ha portato alla nascita di un'associazione che oggi aiuta a sensibilizzare sulle problematiche legate alla neurologia perinatale.

L’associazione no profit EU-BRAIN si occupa di problematiche neurologiche attorno alla nascita dei bambini e ha come principale obiettivo informare le famiglie sulle situazioni a cui un bimbo può andare incontro, sia nella pancia della mamma che una volta nato. Talvolta non possono essere prevedibili in anticipo, pertanto necessitano di un fondamentale aiuto da parte della ricerca per poterne capire le cause. Nata proprio con l’obiettivo di potenziare la ricerca nell’ambito della neurologia perinatale, ha visto la luce grazie all’incontro di una mamma, Ingrid Gallo, che ha dovuto conoscere da vicino la neurologia perinatale e il pediatra Luca Ramenghi, Responsabile U.O.C. Patologia Neonatale dell‘Istituto Giannina Gaslini di Genova.

EU-BRAIN ha avviato il PROGETTO RIPENSA, in collaborazione con L'ISTITUTO G.GASLINI, al fine di istituire il primo Registro Italiano Perinatale per l’ENcefalopatia post-aSfitticA (RIPENSA), ancora inesistente, al fine di comprendere “perché” e “come” si verifica l’evento asfittico. La realizzazione della biobanca nazionale ha un costo stimato di circa 200.000 euro per 3 anni. Lo studio necessita il maggior contributo possibile da parte della ricerca e modalità di finanziamento attraverso il 5x1000, donazioni, acquisto di gadget e bomboniere possono essere di grande supporto per rimuovere il problema alla radice e fare sì che i neonati possano avvalersi di strumenti diagnostici e terapeutici sempre più all’avanguardia.

Per donare il 5x1000 al progetto, inserire il codice fiscale 95182860106 nella Dichiarazione dei Redditi.