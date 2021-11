Professionisti dell’edilizia, ecco una buona notizia che vi semplificherà la vita

Le nostre città stanno cambiando. Tra istanze eco-sostenibili e transizione energetica in atto, stiamo vivendo una nuova era di interventi e ristrutturazioni edilizie: rifacimenti facciate e tetti, installazione di caldaie, pannelli fotovoltaici, coibentazioni… insomma, chi più ne ha, più ne metta.

I primi responsabili di questo fermento edilizio sono senz’altro gli ecobonus statali, dei quali tanto si parla e che stanno impegnando un vero e proprio esercito di professionisti della casa in centinaia di cantieri sparsi per le nostre città.

Un impegno che richiede, ovviamente, il giusto tempo per realizzare le opere in corso. Eppure, proprio il tempo, spesso, è ciò che manca agli specialisti dell’edilizia, soprattutto in termini di poca ottimizzazione dello stesso.

Pensate solo al tempo passato nel traffico, o a quello perso alla ricerca o nell’attesa di prodotti o materiali utili, o ancora quello buttato nel cercare i prezzi più convenienti, se non addirittura quello speso appresso all’incubo delle scartoffie burocratiche da compilare e presentare. Tutto tempo tolto al lavoro vero e proprio, quello in cantiere, quello sulle impalcature, quello fatto di caschetti gialli, olio di gomito e soddisfazioni professionali.

Sono problemi che coinvolgono tanti, se non tutti i professionisti dell’edilizia, e a dirlo non siamo noi, ma gli stessi interessati. Sei mesi di lavoro sinergico con gli esperti del settore italiani ci sono voluti, infatti, a ManoMano per comprendere e focalizzare le reali esigenze di questa categoria di lavoratori e trovare un modo per soddisfarle al meglio.

La soluzione proposta dall’e-commerce leader europeo del fai da te, giardinaggio e arredo casa si è rivelata efficiente nella sua rapidità e comodità: ManoManoPro è un servizio, attivo ormai da un anno, dedicato proprio agli specialisti del settore edile. In che consiste? In un marketplace online di forniture edilizie che presenta precise caratteristiche:

• Convenienza: ManoManoPro propone prezzi vantaggiosi e negoziati, accessibili ai soli professionisti dell’edilizia

• Qualità: il servizio offre un’ampia gamma di prodotti delle migliori marche concentrata in un unico punto d’acquisto online.



• Consulenza: l’e-commerce offre il massimo supporto in termini non solo di scelta e acquisto, ma anche di facilitazione nel disbrigo di procedure amministrative e burocratiche.



• Comodità: si può ordinare da qualsiasi luogo e ricevere la merce ovunque ci si trovi in modo tempestivo.

Insomma, oltre agli innegabili risparmi di tempo e carburante, ManoManoPro offre al professionista la possibilità di gestire al meglio i propri acquisti, mostrando, ad esempio, le disponibilità dello stock sempre in tempo reale, e di trovare prezzi di favore riservati.

È indubbio che, dopo un anno dalla sua attivazione in Italia, l’iniziativa ManoManoPro può dirsi perfettamente riuscita. Grazie a un innovativo approccio digitale alle specifiche esigenze del mercato edilizio italiano, ManoMano ha dimostrato lungimiranza nel proporre il suo servizio dedicato al settore nel momento forse più propizio, quello degli ecobonus sull’edilizia.

Risultato: ManoManoPro ha trovato sin da subito il massimo apprezzamento dei professionisti, da un lato, e ha contribuito ad accelerare e sostenere concretamente la crescita del B2B in Italia.