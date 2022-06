Comfort, prestazioni e versatilità: arriva il SUV che rivoluziona il segmento

Comfort e versatilità sono sicuramente le due caratteristiche più apprezzate dei SUV, segmento che ha ormai conquistato tutti e che quest'anno ha superato – per la prima volta nella storia – quello delle berline in termini di vendite. Numeri che crescono esponenzialmente, mese dopo mese, e che sono confermati anche dai dati relativi al primo trimestre del 2022.

Insomma è SUV mania non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa. Un panorama che si arricchisce di una delle proposte più attese da tutti gli automobilisti, Maserati Grecale.

Lo storico marchio emiliano torna con un SUV che punta a rivoluzionare il segmento, alzando l'asticella in tema di tecnologia, prestazioni e adattabilità all'uso quotidiano.

Stile italiano e tecnologia all'avanguardia

Con un design elegante – sia all'interno che all'esterno –, ma senza eccessi, Grecale ricalca lo stile tipicamente italiano. Tanta la tecnologia presente a bordo sia per quanto riguarda la sicurezza attiva – dove spicca l'head-up display con mappa integrata –, sia sulla dinamica di guida – con le sofisticate sospensioni a controllo elettronico –.

Tre le versioni disponibili al lancio. Si parte dalla GT, spinta da un 4 cilindri mild hybrid da 300 CV, per passare alla Modena, sempre 4 cilindri, sempre mild hybrid, ma con 30 CV in più della GT, e arrivare poi alla Trofeo che promette tanta adrenalina e prestazioni importanti con il suo V6 da 530 CV. Una gamma di altissimo livello alla quale presto si aggiungerà Grecale Folgore, il primo SUV 100% elettrico della casa del Tridente.

Rossocorsa, una storia di successi a 360°

I 28 anni di storia pongono Rossocorsa al vertice tra le concessionarie Ferrari e Maserati, due marchi simbolo dell'automobilismo italiano. Realtà che con Rossocorsa Racing si è fatta conoscere anche in ambito sportivo grazie ai successi ottenuti in pista nel Ferrari Challenge, gareggiando negli autodromi più famosi del mondo.

Nata a Milano, Rossocorsa ha sedi in molte città del nord Italia, da Torino a Bolzano, e in Lombardia è presente a Milano, Cinisello Balsamo e Brescia. Per conoscere i servizi offerti da questa importante azienda lombarda, basta recarsi in uno dei tanti showroom o visitare il sito.