Il Master in Digital Skills “Made in Romagna” che permette di trovare (realmente) un lavoro

La Romagna è sede di numerose aziende e start-up che offrono moltissime opportunità di lavoro. Queste imprese sono alla ricerca di giovani talenti con competenze digitali, ma spesso faticano a trovarli. Investire nella formazione di queste nuove professioni è quindi un modo per aumentare le proprie possibilità di trovare lavoro, indipendentemente dal settore, e di avere successo in un mondo sempre più attento alle esigenze del mercato.



Per rispondere a questa esigenza è nata Romagna Digital Valley, una realtà volta a formare e a mettere in contatto le imprese con i giovani del territorio.

Professionisti digital "Made in Romagna"

Il punto di forza di Romagna Digital Valley risiede nella sua profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale romagnolo: formata da professionisti attivi da oltre vent’anni sul territorio, si pone l’obiettivo di creare una fitta rete di contatti con la quale connettere i giovani in cerca di un lavoro.

Dopo il successo della prima classe tenutasi da marzo ad agosto 2023, Romagna Digital Valley apre le iscrizioni per una nuova classe, più ricca e articolata, grazie all’introduzione di nuovi moduli come videostrategy, copywriting, Ai, Sales e Project Management.

Master in Digital Skills: iscrizioni aperte

Romagna Digital Valley offre un percorso formativo “learning by doing” completo e coinvolgente, che permette di acquisire le competenze e le soft skills necessarie per avere successo nel mondo del lavoro digitale: non solo libri e lezioni frontali ma apprendimento diretto sul campo.

Le iscrizioni alla nuova classe del Master in Digital Skills, che partirà il 17 gennaio 2024, sono ufficialmente aperte e chiuderanno il 20 dicembre. Il percorso formativo si articola in 20 moduli didattici per un totale di 235 ore di formazione pratica. I moduli sono tenuti da professionisti che operano nel digital marketing che, grazie alla propria esperienza, trasferiscono ai partecipanti, oltre alle competenze tecniche, vere e proprie competenze trasversali e attitudinali. All’interno del corso, infatti, saranno presenti moduli dedicati al personal branding e al perfezionamento del proprio profilo professionale, grazie alla presenza di simulazioni e attività di orientamento.

Il Master prevede 3 Digital Challenge: una business challenge di 71 ore (un vero e proprio progetto d’azienda lanciato da una realtà del territorio), una social challenge e una branded challenge ( lanciata da un’azienda partner) di 13 ore ciascuna. Il percorso prevede, inoltre, la possibilità di assistere alle giornate lavorative di ciascun professionista diventandone l’ombra, attraverso le attività di Job Shadowing.

La classe sarà composta da un massimo di 10 persone, per permettere a ciascun professionista di seguire i partecipanti nel percorso di apprendimento e di sviluppo del proprio progetto personale.

Un'occasione unica per le imprese del territorio

Romagna Digital Valley offre anche opportunità concrete alle imprese del territorio. Le aziende possono infatti partecipare al progetto come Partner, mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze e proponendo moduli didattici personalizzati in base alle proprie esigenze. Non solo: ragazzi e aziende avranno l’opportunità di incontrarsi tramite occasioni informali di networking e confronto attraverso gli appuntamenti di Drink Thinking (aperitivi informali) e di Business Visiting (incontri conoscitivi all’interno delle aziende).

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina web dedicata alle imprese.