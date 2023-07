Corna di Cervo, di Daino e Himalayan Milk: i sorprendenti benefici di questi masticativi naturali per cani

I cani sono animali meravigliosi che portano gioia e compagnia nelle nostre vite e, come proprietari, è nostro compito assicurarci che i nostri amici a quattro zampe siano felici e in salute. Una parte fondamentale della cura dei cani è il mantenimento di una buona igiene dentale.

I benefici dei masticativi per cani

In questo contesto, i masticativi per cani si sono rivelati una soluzione eccellente per migliorare la salute dei denti e delle gengive, oltre a fornire un'opportunità di svago e divertimento. I masticativi per cani sono infatti progettati per essere duri e resistenti, offrendo un'azione di masticazione che aiuta a rimuovere il tartaro e la placca dai denti del cane, prevenendo problemi come gengivite, parodontite e alitosi.



Inoltre, masticare è un'attività che può ridurre lo stress e l'ansia nei cani, soprattutto quando sono lasciati da soli a casa per lunghi periodi. I masticativi possono aiutare a distrarli e a mantenerli occupati, riducendo così comportamenti indesiderati come il mordicchiamento dei mobili o degli oggetti di casa.



Quando si sceglie un masticativo per il proprio cane, è importante prendere in considerazione alcuni fattori.

Prima di tutto, bisogna assicurarsi che il masticativo sia adatto alla taglia e alla razza del cane. Inoltre, è consigliabile optare per masticativi di alta qualità realizzati con ingredienti sicuri e naturali, evitando quelli contenenti additivi nocivi o ingredienti artificiali.

Quali masticativi scegliere

Tra i numerosi prodotti per masticare disponibili sul mercato, si possono trovare le corna di cervo e daino, oltre alle barrette al latte. Questi masticativi sono completamente naturali e apportano numerose sostanze nutritive durante il processo di masticazione.

Le corna di cervo e di daino rappresentano un'eccellente alternativa ai tradizionali masticativi artificiali. Sono dure, resistenti e non scheggiano facilmente, rendendole ideali per cani che amano masticare a lungo. Masticare le corna aiuta a mantenere puliti i denti del cane, promuovendo la rimozione del tartaro e la prevenzione della placca. Inoltre, l'azione masticatoria favorisce la produzione di saliva, che a sua volta contribuisce a ridurre la formazione di carie dentali.

Le barrette al latte, note anche come "Himalayan Milk", vengono essiccate e pressate per creare una consistenza dura e masticabile. Questi deliziosi masticativi non solo intrattengono il cane, ma rappresentano anche una fonte di proteine e calcio. Inoltre, l'Himalayan milk è privo di conservanti, coloranti e ingredienti artificiali, rendendolo una scelta salutare per i nostri animali domestici.

Dove acquistare le corna di cervo, di daino e l'Himalayan Milk

Quando si tratta della cura e del benessere dei nostri amici a quattro zampe, non si può fare a meno di scegliere con attenzione i prodotti che entrano nella loro alimentazione quotidiana. È qui che Mordo si distingue, proponendo snack, masticativi e biscotti per cani di alta qualità.

Mordo si impegna a fornire prodotti di valore che non solo soddisfino le esigenze nutrizionali dei nostri fedeli compagni, ma li mantengano anche felici e attivi.

La varietà di prodotti disponibili è sorprendente. I clienti possono trovare una vasta gamma di alimenti complementari sia per cani che per gatti. Ma non solo: Mordo offre anche una selezione di mangimi per pesci, roditori e uccelli, dimostrando la sua dedizione a soddisfare le esigenze di tutti i nostri amici animali.

Una delle linee più particolari è la Patisserie, dove possiamo trovare deliziosi Macarons e Cuoricini coloratissimi, per coccolare i nostri amici con una nota di dolcezza e allegria.

Un tocco di attenzione è dato anche all'ambiente: molti dei pack sono realizzati in carta per essere riciclabili al 100%, un segno del costante impegno di Mordo verso la sostenibilità ambientale.

In conclusione, Mordo rappresenta una soluzione completa per chiunque sia alla ricerca di snack per cani di qualità eccellente.



