Arezzo apre le porte alla magia del Natale

Si sta avvicinando il momento più magico dell'anno. Le strade si riempiono di luci calde e di profumi speziati, dalle finestre si cominciano ad intravedere i primi addobbi natalizi e i bambini iniziano a scrivere le letterine da spedire a Babbo Natale.

C'è però una città in Italia, dove l'atmosfera natalizia è ancora più speciale. Un posto incantato dove lasciarsi cullare dalla tradizione dell'Avvento, dove vivere l'arte in un modo nuovo e dove assaggiare le tipicità gastronomiche in un contesto straordinario.

Dal 19 novembre al 26 dicembre, i Mercatini di Natale di Arezzo saranno l'occasione per visitare il Villaggio Tirolese più grande d'Italia e per vivere l'emozione di un Natale unico.