Torna il Natale ad Arezzo con il grande Villaggio Tirolese

Tempo di Mercatini in Toscana. Torna Arezzo Città del Natale e torna il grande Villaggio Tirolese ad Arezzo. Dla 18 novembre al via l’ottava edizione della manifestazione con le baite del gusto, la magia del mercato natalizio e le grandi proiezioni luminose.

Il Natale ad Arezzo: tornano i mercatini

Ad Arezzo, sempre più “città del Natale”, torna per l’ottava edizione l’appuntamento con il Villaggio Tirolese in Piazza Grande. Quest’anno si terrà l’edizione più lunga di sempre: mercatini al via il 18 novembre e termine previsto lunedì 1 gennaio 2024. Un’edizione straordinaria e unica, tutta da vivere!

Il programma è ricchissimo di eventi e attrazioni. Oltre al mercato natalizio ci saranno le tre baite dei sapori per la degustazione di prodotti tipici, il big lights show con le proiezioni sui palazzi e le facciate di Piazza Grande, la casa della Birra con le migliori birre artigianali dal Tirolo e i tour guidati alla scoperta di Arezzo con gli speciali pacchetti “Natale ad Arezzo”. Una proposta molto ampia di opportunità, che arricchisce il programma già molto fitto del Natale ad Arezzo, che coinvolge tutto il centro storico.

Le baite del gusto: nel cuore di Piazza Grande

Brezel, raclette, formaggio fuso, polenta e il famoso stinco arrosto. All’interno del Villaggio Tirolese tornano a grande richiesta le Baite del Gusto Tirolesi, caratteristiche casette di legno attrezzate per la degustazione di prodotti tipici. Per l’edizione 2023 saranno addirittura 3, tutte provenienti dal Tirolo.

Nella calda atmosfera di piazza Grande potrai assaggiare le migliori birre del Tirolo e i piatti tipici tirolesi: brezel farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta, canederli e il famoso stinco arrosto. Un mondo di gusti e sapori dal Tirolo che allieterà il soggiorno ai Mercatini di Natale di Arezzo.

Big Lights Show: giochi di luci, colori e musica

Spettacolari ed emozionanti: tornano anche per questa edizione le Big Lights, giochi di luci, colori e musica che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. Dalle ore 17 in avanti uno spettacolo magico apparirà in piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente nell’atmosfera natalizia.

È possibile partecipare e godere dello show tutte le sere dalle ore 17 alle ore 21 e immergersi a 360 gradi in luci, colori e storia della piazza. Ingresso libero e gratuito.

Tour “Arezzo città del Natale”

Anche per questa edizione torna lo speciale pacchetto Arezzo e la magia del Natale, un tour guidato della durata variabile da 1 a 2 ore, insieme ad una guida abilitata. Numerose le attrazioni da poter visitare: il crocifisso del Cimabue, la cattedrale gotica di San Donato, il Palazzo della Fraternita dei Laici con il suo suggestivo orologio lunare, il Palazzo dei Priori e Palazzo Pretorio; la Casa Natale di Francesco Petrarca; la romanica Pieve di Santa Maria con il polittico di Pietro Lorenzetti, fino alla monumentale piazza Grande – dove è allestito il Villaggio Tirolese.

È possibile creare la propria visita personalizzata e partecipare ogni sabato e domenica al tour guidato in partenza dalle ore 15 dal Duomo di Arezzo. Per partecipare occorre prenotarsi chiamando le guide turistiche: Rita Di Felice al numero 3315025517 e Laura Bonechi 3382419829.

Natale ad Arezzo: info, orari e contatti

Il Villaggio Tirolese è aperto dal 18 novembre 2023 al 1 gennaio 2024. Non sarà attivo tutti i giorni, ma dal giovedì alla domenica fino al 21 dicembre e poi tutti i giorni fino al 1 gennaio 2024.

Ecco di seguito gli orari di Novembre: 18-19 novembre, dalle 10 alle 21; 23-24-25-26-30 novembre, dalle 10 alle 21. Mentre, per ciò che riguarda gli orari di Dicembre: 1-2-3 dicembre, dalle 10 alle 21; 7-8-9-10 dicembre, dalle 10 alle 21; 14-15-16-17 dicembre, dalle 10 alle 21; 21-22-23 dicembre, dalle 10 alle 21

24 dicembre, dalle 10 alle 18, 25 dicembre, dalle 11 alle 21.

26-27-28-29-30 dicembre, dalle 10 alle 21. Il 31 dicembre, dalle 10 alle 18. Infine, l’ 1 gennaio, giornata conclusiva, il Villaggio sarà visitabile dalle 11 alle 21.

È possibile rimanere informati sullo svolgimento dei mercatini attraverso il sito dedicato, o dalle pagine social. Instagram: @mercatininatalearezzo_official . Facebook: Mercatini di Natale Arezzo. Canale Telegram: Mercatini Natale Arezzo

Per Informazioni e contatti è possibile scrivere all’indirizzo mail: info@mercatininatalearezzo.it