Quali sono le città con i prezzi più alti di luce e gas? Scopriamole insieme

Le bollette di luce e gas non sono tutte uguali, ogni fornitore mette a disposizione offerte molto diverse che vanno a incidere sul prezzo finale. Non è soltanto l’azienda che fa la differenza, quando si parla di costi, ma anche e soprattutto dipende dalla zona in cui si risiede. A confermarlo è l’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato una classifica basandosi sui dati Istat dei primi mesi del 2023 e che mostra quali sono le città italiane in cui le bollette sono più alte. L’inflazione e gli aumenti sono i principali fattori che hanno permesso di compilare questo elenco, ma non gli unici.

Un aumento diffuso su tutto il territorio

La classifica stilata dall’Unione Nazionale Consumatori ha preso come punto di riferimento i dati Istat, ma più nello specifico si è concentrata sulla voce “Energia elettrica, gas e altri combustibili”. Prendendo in considerazione i costi delle materie prime sia del mercato libero che di quello tutelato, il primo livello dell’analisi ha reso chiaro che dal 2012 al 2023 c’è stato un aumento. Per essere più precisi, dal giugno del 2021 al settembre del 2023 la media sull’intero territorio ha registrato un rincaro del 68,1%, fatta eccezione per alcuni casi in cui si è arrivati perfino al 90%.

Le città in cui l’energia elettrica e del gas costano di più

Da quello che emerso dalla classifica, la città in cui si sono verificati i rialzi più consistenti è Aosta che rispetto al giugno del 2012 spende il 94,6% in più. A breve distanza ci sono Alessandria con un aumento dell’85,3% e Cuneo che supera di poco l’83%.

Gli altri posti della classifica sono sempre occupati da città piemontesi, nello specifico Vercelli, Biella, Torino e Novara che hanno registrato un aumento che oscilla tra l’82,8% e l’80,3%.

Per quanto riguarda gli altri posti della top ten, dobbiamo spostarci più a sud rispetto al Piemonte, e in particolare in Abruzzo dove troviamo Teramo con il suo +78,4% e nel Molise con Campobasso che ha visto un aumento del 77,5%. All’ultimo gradino delle prime 10 città in cui gli incrementi sono stati più significativi, c’è Imperia che arriva a un +77,3%.

A metà classifica si trovano alcune località pugliesi come Brindisi (al 38esimo posto) con un rincaro del 67,1% e ancora più giù Bari (58esimo posto) che ha visto un +61,7% incidere sulle bollette di luce e gas.

In base all’elenco stilato dall’Unione Nazionale Consumatori, ci sono sul territorio italiano anche delle città che rispetto al 2021 e fino ai primi mesi del 2023 hanno avuto sì dei rincari, ma molto più contenuti rispetto al resto d’Italia. I comuni che hanno avuto meno rialzi si trovano nuovamente al sud, dove la medaglia per la città più virtuosa spetta a Potenza, con un incremento del 46,4%: pur essendo una percentuale importante è nettamente inferiore rispetto a quello delle località prima in classifica, Aosta. Il capoluogo della Basilicata è preceduto solo da Reggio Calabria con un +55,9% e da Napoli con il suo 55,4%.

Gli ultimi dati aggiornati

Anche se la stagione invernale è appena iniziata e gli ultimi dati si riferiscono a settembre 2023, in questo elenco ci potrebbero essere dei cambiamenti. Infatti, alcune città hanno visto diminuire repentinamente i prezzi, mentre altre sono rimaste invariate come Aosta dove si registra perfino un rincaro del 3,9%, situazione che si è ripetuta anche ad Alessandria con un +1,5%, a Cuneo e Genova, entrambe con un +0,5%.

Una situazione anomala calcolando che a causa di una serie di fattori come crisi economica e guerre, i prezzi comunque erano già notevolmente alti. Gli ultimi dati, però, danno delle buone notizie, in particolare Bolzano e Trento sono riuscite a risparmiare tanto da ridurre i rincari del 30%, mente Potenza si conferma ancora una volta un comune virtuoso. Nonostante fosse la località con gli aumenti più contenuti, stando alle ultime statistiche di settembre 2023 è arrivata a risparmiare un altro 21,1%.