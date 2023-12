Sconto sul prezzo di tutela, Una tantum e Sconto qualsiasi: tutto quello che c’è da sapere

Quando si decide di valutare le varie offerte di mercato per quel che riguarda luce e gas, bisogna anzitutto comprendere le bollette e le voci indicate: importi fatturati, costi medi, oneri di sistema. Questo è soltanto il primo passo, poi è necessario confrontare proprio le offerte per capire se è il caso o meno di cambiare fornitore o se, a parità di tariffa, ci sono dei servizi aggiuntivi di cui approfittare.

Ogni fornitore, però, ha delle proposte differenti in cui vengono evidenziati i vantaggi principali e alcuni costi accessori potrebbero non essere chiari, quindi per la percezione reale dell’offerta ci si può affidare al portale messo a disposizione dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). È uno strumento utile che indirizza l’utente nella scelta e che lo orienta anche per quel che riguarda gli sconti. Gli sconti applicati alle offerte visualizzate su questo portale sono identificate con diverse denominazioni, ognuna delle quali deve essere approfondita per avere un quadro più chiaro.

Sconto sul prezzo di tutela

Sul Portale delle Offerte dell’ARERA sono indicati anzitutto i cosiddetti sconti sul prezzo di tutela. In poche parole si tratta di un bonus che viene applicato dal fornitore, più precisamente una riduzione sul prezzo che viene stabilito dall’Authority. Questa scontistica viene pensata per coloro che stanno per entrare nel mercato libero di luce e gas per la prima volta.

Ad esempio, le offerte prevedono il prezzo del mercato tutelato a cui viene applicato appunto uno sconto (di percentuale variabile in base alla scelta del fornitore stesso) sul corrispettivo luce oppure gas. Vale la pena ricordare come il prezzo della tariffa tutelata registri degli aggiornamenti costanti, tanto è vero che l’ARERA lo modifica ogni tre mesi, prendendo spunto dall’andamento del mercato all’ingrosso.

Sconto Una tantum

Il nome di questa seconda tipologia di sconto fa già intendere quello con cui dovrà confrontarsi l’utente. In pratica, non è altro che un’agevolazione tariffaria che viene applicata una sola volta e nel corso del primo anno della fornitura. L’esempio più classico in questo senso è quello del Bonus di Benvenuto. Il fornitore invita gli utenti ad aderire proponendo premi, offerte speciali e regali.

Tra questi ultimi c’è appunto il bonus di benvenuto, vale a dire uno sconto in bolletta (l’importo viene indicato al momento della sottoscrizione, normalmente si aggira attorno ai 5 euro). Tra l’altro, l’agevolazione tende spesso a salire nel caso di contratti attivi da più tempo. Ad esempio, per quelli che sono stati sottoscritti oltre i dodici mesi è previsto spesso uno sconto doppio e addirittura superiore nell’ipotesi di oltre 5 anni di utenza.

Sconto qualsiasi

Sul Portale delle Offerte di ARERA è indicato talvolta anche il termine “Sconto qualsiasi”. In questo caso la denominazione è stata scelta per una categoria di agevolazione che ricomprende tutte quelle appena viste, quindi Una tantum e sul prezzo di tutela. Inoltre, la stessa categoria comprende altre due tipologie di scontistica che possono essere visualizzate sul Portale: