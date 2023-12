Cosa sono le offerte PLACET, a chi sono indirizzate e come funzionano

Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia elettrica e del gas avverrà ad aprile 2024. Per far sì che questo cambio sia il più facile possibile e accompagnare i consumatori, già dal 1° marzo del 2018 sono state lanciate le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela meglio conosciute con l’acronimo PLACET.

Questa offerta risponde agli standard dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti) e si basa su un contratto chiaro e comprensibile. In poche parole è un modo per “insegnare” agli utenti la comparazione delle tariffe di energia elettrica e gas del mercato libero proponendo offerte con caratteristiche standard e quindi facili da confrontare. Vediamo in cosa consistono le offerte PLACET e a chi sono rivolte.

A chi sono indirizzate le offerte PLACET

Presenti obbligatoriamente tra le tariffe dei fornitori di luce e gas, le offerte PLACET si rivolgono a quelli che solitamente vengono definiti clienti domestici e non domestici di piccole dimensioni, ovvero tutti quei soggetti che vantano una bassa tensione per quel che riguarda il settore elettrico e consumi annui inferiori a 200.000 Smc nell’ambito del gas.

Questo perché a differenza dei clienti di dimensioni maggiori che possono negoziare sul prezzo, quelli più piccoli non hanno la stessa consapevolezza sui termini delle clausole contrattuali.

Quali sono le caratteristiche delle offerte PLACET

Come abbiamo visto le tariffe PLACET hanno delle condizioni dettate da ARERA e altre che sono definite tra cliente e gestore. A prescindere da questo, devono comunque rispondere a delle regole generali in particolare si riferiscono:

Caratteristiche standard: nel momento in cui l’offerta viene comunicata, deve rispecchiare uno standard uguale per tutti i fornitoti così da renderla facilmente confrontabile anche da chi non è avvezzo alle clausole più articolate dei contratti del mercato libero

Prezzo libero: questo viene definito liberamente dal fornitore di luce e gas

Offerta pura: il contratto include solo il servizio di fornitura, senza bonus e vantaggi per facilitare il confronto

Come funzionano le offerte PLACET

Il funzionamento delle offerte PLACET non è molto diverso da quello del Servizio di Tutela che viene regolato dall’ARERA, ma in questo caso l’Autorità non stabilisce il prezzo del gas o dell’elettricità, visto che ci pensa direttamente il gestore. Comunque gli stessi gestori devono avere a disposizione obbligatoriamente due offerte:

A prezzo fisso: la componente energia oppure quella del gas vengono bloccate per almeno un anno

A prezzo variabile: il prezzo può essere modificato dal gestore in base a quanto stabilito dall’ARERA e dall’andamento tariffario della materia prima

Chi può sottoscrivere le offerte PLACET e come attivarle

A questo punto sorge spontanea una domanda: chi può sottoscrivere le offerte PLACET? Per l’adesione servono sostanzialmente due requisiti:

Il consumo annuo per le utenze di gas deve essere inferiore ai 200mila Sms

È necessaria una connessione in bassa tensione per quel che riguarda le utenze luce

Questi requisiti valgono sia per i clienti domestici che quelli non domestici in regime di maggior tutela o tutela simile. Per attivare le offerte PLACET si può sfruttare il web e accedere al sito internet del fornitore di interesse, in alternativa è sempre possibile recarsi in uno dei punti vendita autorizzati. In questi due casi, il cliente potrà scegliere una delle tariffe proposte dai fornitori o un’offerta del mercato libero entro la scadenza del contratto.

Se invece non verrà fornita alcuna indicazione sul passaggio a una offerta PLACET specifica, allora l’utenza passerà in automatico a quella del fornitore attuale.

Vale la pena ricordare, infine, come i contratti delle offerte PLACET hanno una durata non determinata, ma le condizioni economiche possono cambiare dopo 12 mesi. L’operatore di gas e luce, comunque, ha sempre l’obbligo di informare in largo anticipo il cliente sulle eventuali modifiche del prezzo.