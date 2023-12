Fine mercato tutelato: cosa succederà nel 2024 e come prepararsi

La fine del mercato tutelato è prevista dalla normativa europea, che ha stabilito che entro il 2023 tutti i Paesi membri dell'Unione Europea debbano liberalizzare completamente il mercato dell'energia.



Per questo motivo da gennaio per il gas, e da aprile, per l'energia elettrica, terminerà il mercato tutelato dell'energia in Italia.

Successivamente, tutti i clienti domestici non vulnerabili saranno automaticamente trasferiti al mercato libero, dove potranno scegliere tra le offerte dei diversi fornitori. Gli utenti domestici vulnerabili invece, come le famiglie con ISEE inferiore a 12.000 euro o le persone con più di 75 anni, potranno continuare a beneficiare della tutela tariffaria anche dopo tali date.

Fine del mercato tutelato: cosa cambia

La principale differenza tra il mercato tutelato e il mercato libero è che, nel mercato tutelato, le tariffe sono stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), mentre nel mercato libero le tariffe sono determinate dai singoli fornitori.

La fine del mercato tutelato potrà, quindi, impattare sulle bollette degli italiani. Tuttavia, non c'è da preoccuparsi. I clienti che non sceglieranno un fornitore al termine del mercato tutelato verranno portati su offerte la cui struttura è stata definita da ARERA.

Mercato libero: come prepararsi

Per prepararsi al passaggio al mercato libero, è importante informarsi sulle offerte disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Ecco alcuni consigli per scegliere l'offerta giusta:

Confrontare le offerte di diversi fornitori

Considerare la propria spesa annua di energia

Valutare le condizioni contrattuali

Fare attenzione alle spese extra

Un partner affidabile per affrontare il passaggio al mercato libero è sicuramente Iren Luce e Gas Servizi, uno dei principali fornitori di energia elettrica e gas in Italia. Iren offre una serie di offerte vantaggiose tra le quali scegliere per adattarsi alle varie esigenze ed abitudini quotidiane, garantendo un'assistenza 24/7 ed una gestione digitale delle bollette semplice e intuitiva.



Per maggiori informazioni e conoscere tutti i pacchetti proposti da Iren Luce e Gas Servizi, è possibile visitare il loro sito web.