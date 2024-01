Luce e gas: ecco cosa succederà alle bollette di chi non ha effettuato la migrazione

Il 10 gennaio 2024 è cessato il mercato tutelato di luce e gas per tutti i clienti domestici: tutti i consumatori che non hanno scelto un fornitore del mercato libero passeranno, quindi, al Servizio a Tutele Graduali (STG), con una piccola differenza per la luce e per il gas.

Per quanto riguarda la luce, ai clienti domestici non vulnerabili, che non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) assegnerà sulla base della regione di residenza, un nuovo fornitore nel Servizio a Tutele Graduali, garantendo la continuità del servizio.

Per quanto riguarda il gas, invece, ciascun cliente manterrà il proprio fornitore. Inoltre, ciascun cliente che non sceglierà un'offerta a mercato libero si vedrà automaticamente attivata un'offerta placet variabile dedicata alla fine tutela.

Ad ogni modo, i consumatori possono effettuare la migrazione dal STG al mercato libero in qualsiasi momento.

Risparmiare in bolletta nel mercato libero

I consumatori che decideranno di passare al mercato libero, potranno risparmiare in bolletta informandosi sulle offerte disponibili sul mercato e scegliendo il fornitore più adatto alle proprie esigenze.



Per permettere agli utenti di effettuare una scelta più consapevole, ARERA ha messo a disposizione un comparatore online che permette di valutare, in modo semplice ed intuitivo, i diversi fornitori e le relative offerte.



Oltre al confronto delle offerte disponibili sul mercato, per risparmiare in bolletta è importante anche:

Considerare la propria spesa annua di energia

Valutare le condizioni contrattuali

Fare attenzione alle spese extra

Un fornitore di cui fidarsi

Un partner affidabile per affrontare il passaggio al mercato libero è sicuramente Iren Luce e Gas Servizi, uno dei principali fornitori di energia elettrica e gas in Italia. Iren offre una serie di offerte vantaggiose tra le quali scegliere per adattarsi alle varie esigenze ed abitudini quotidiane, garantendo un'assistenza 24/7 ed una gestione digitale delle bollette semplice e trasparente.



Ma non solo: Iren offre anche una serie di prodotti e di servizi collaterali, dalla mobilità elettrica alla domotica, che permettono di vivere al meglio e in modo più consapevole, il periodo di transizione energetica e tecnologica che stiamo vivendo negli ultimi anni.



Per maggiori informazioni e conoscere tutti i pacchetti proposti da Iren Luce e Gas Servizi, è possibile visitare il loro sito web.