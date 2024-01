Mercato libero e opzioni green: come funzionano le offerte di fonti rinnovabili

Siamo sempre stati abituati a concepire l’energia elettrica e quella del gas provenienti principalmente da fonti non rinnovabili come il carbone, il petrolio o il gas naturale. Con una maggiore sensibilizzazione alle tematiche ambientali e la voglia di ridurre l’inquinamento, anche in Italia sempre più persone sono orientate verso fonti energetiche rinnovabili.

L’energia solare è la più gettonata, tanto che molti hanno impianti sui tetti delle loro abitazioni, ma non tutti hanno la possibilità di installarli. In questo caso, ci si affida spesso ad aziende in grado di fornire energia pulita come quella eolica, idroelettrica, biomasse, biometano, metano sintetico o idrogeno verde.

La scelta dell’energia pulita, è una soluzione vantaggiosa che sul lungo periodo riduce l’impatto ambientale con minori emissioni e un impatto ridotto sull’ecosistema.

Le certificazioni per assicurare trasparenza ai clienti

La svolta green di molti fornitori è iniziata da alcuni anni, ma nel servizio a maggior tutela non sono previste forniture al 100% green. Infatti, in questo sistema le aziende non possono personalizzare liberamente le offerte che sono appunto tutelate dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che rinnova il costo dell’energia ogni tre mesi. Nel momento in cui ci sarà il mercato libero, si potrà approfittare di una bolletta completamente ecologica con tariffe, premi e sconti.

Le compagnie, per assicurare ai loro clienti che le forniture provengano da fonti rinnovabili, devono mettere a disposizione una serie di certificazioni sulla loro provenienza. Tra queste la più importante è la Garanzia d’Origine (GO) che consiste in una certificazione elettronica che attesta come l’energia fornita venga prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Altri certificati che attestano che la fonte è davvero green sono il Renewable Energy Certificate System (RECS) che corrisponde al Sistema di Certificazione dell'Energia Rinnovabile e la Certificazioni Origine di Fonti di Energia Rinnovabile (CO-FER rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

A questi si aggiungono anche ulteriori certificati, che garantiscono sulla sicurezza dei servizi offerti. Si tratta del Documento Tecnico 66 e la ISO 9001 rilasciati invece dalla Federazione CISQ. Tutti questi documenti hanno lo scopo di garantire la massima trasparenza al cliente sulla provenienza dell’energia.

Le offerte green

Esattamente come accade per l’energia fornita attraverso fonti non rinnovabili, anche quella derivante da quelle pulite può essere soggetta a offerte. In questo caso il costo varia a seconda della fonte scelta, sia essa idrica, eolica, solare o delle biomasse.

Nonostante sia una scelta rispettosa dell’ambiente e un significativo passo in avanti per la riduzione dell’inquinamento, bisogna chiarire che non sempre l’energia verde è in grado di assicurare il fabbisogno sufficiente, in tutti i periodi dell’anno e in tutte le zone. Questo porta a un decremento della produzione a causa di fattori variabili che obbligano ad appoggiarsi alle fonti non rinnovabili. Per questo prima di scegliere una tariffa è bene valutare anche i costi dei kWh, la potenza media e il consumo annuo.