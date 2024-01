Opzione proroga per le bollette luce e gas: i clienti per cui non finirà il mercato tutelato

Manca sempre meno alla fine del mercato tutelato per quel che riguarda luce e gas, un countdown che porterà alla liberalizzazione del settore e all’addio ai prezzi e alle condizioni contrattuali definite dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). È una novità che prevede una doppia data: il 10 gennaio 2024 il mercato tutelato giungerà a conclusione in riferimento al gas, mentre il 1° aprile è il giorno scelto per la luce.

I contratti cambieranno in base all’offerta scelta dall’utente e a chi non avrà comunicato la sua decisione entro i termini previsti gli verrà assegnato in automatico a un nuovo fornitore che sarà assegnato tramite un’asta territoriale.

Si è parlato negli ultimi mesi di una possibile proroga in merito alle scadenze appena ricordate, con il decreto che era pronto per la discussione in Consiglio dei Ministri. Una eventualità, però, che è sfumata nelle ultime ore, come ribadito dal Ministero dell’Ambiente. L’opzione proroga rimane comunque valida nel caso di determinate tipologie di clienti. Vediamo di quali si tratta.

Le caratteristiche dei clienti vulnerabili

Come previsto dall’ARERA, i clienti considerati “vulnerabili” devono seguire un iter diverso. Con questo termine si identificano quelli utenti che hanno uno svantaggio particolare, nello specifico di tipo economico, anagrafico oppure legato a motivi di salute. I vulnerabili del gas sono:

Coloro che percepiscono il bonus sociale di luce e gas

Chi ha più di 75 anni

Chi ha una disabilità (ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92)

Chi si trova in un’abitazione di emergenza in seguito a una calamità

I clienti vulnerabili dell’elettricità hanno questi stessi requisiti, ma devono aggiungersene altri due:

Gravi condizioni di salute e necessità di apparecchiature elettromedicali in casa alimentate da energia elettrica

L’utenza si trova in una delle isole minori non interconnesse (ad esempio Lampedusa, Ponza e Ustica)

La proroga prevista per le utenze svantaggiate

Tutti quei soggetti che sono definiti come vulnerabili possono beneficiare di una proroga temporale relativa al mercato di maggior tutela, con date diverse per le due forniture:

Luce: non ci sarà alcuna fine del mercato tutela, i clienti vulnerabili continueranno ad accedere al servizio anche dopo il prossimo 1° aprile

Gas: dopo il 1° gennaio 2024, questi utenti accederanno al servizio di tutela della vulnerabilità, così da mantenere le condizioni economiche fissate dall’ARERA, prendendo spunto dall’offerta Placet di gas naturale.

Per dimostrare di essere in possesso dei requisiti di vulnerabilità, è necessario comunicare questa situazione tramite un apposito modulo che viene messo a disposizione dal venditore (è disponibile sul sito web dell’Authority). Vale la pena ricordare come sia nell’ipotesi di fornitura di energia elettrica che in quella di gas è possibile scegliere un’offerta tra quelle previste per il mercato libero. Questo cambiamento può avvenire in qualsiasi momento e sfruttando le modalità e le tempistiche fissate dal venditore, nel rispetto degli obblighi di regolazione.