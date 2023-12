Luce e gas: cosa sono e quali sono i vantaggi delle offerte dual fuel

Diciamoci la verità, sarà capitato a tutti di dimenticare di pagare una bolletta della luce o del gas e di incorrere anche in more. Con i diversi impegni non sempre è possibile avere tutto sotto controllo, in particolare se le fatture hanno scadenze differenti. Con la liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas, potremo semplificare i pagamenti perché sarà possibile sottoscrivere il contratto con un solo gestore che fornirà sia il gas che l’elettricità. Questa tipologia di offerta si chiama dual fuel, vediamo quali sono le caratteristiche e i vantaggi.

Quali sono i vantaggi principali dell’offerta dual fuel

Questa modalità di contratto non si discosta molto da quelli normali, visto che si possono effettuare delle scelte specifiche e modularle in base alle esigenze personali. I vantaggi non sono indifferenti.

Oltre ad aver una sola bolletta su cui saranno presenti sia i costi del gas che dell’energia elettrica, sarà più semplice il processo di attivazione ma anche quello di disdetta perché il fornitore di riferimento sarà solo uno. Inoltre nel momento in cui ci sono dei problemi diventerà più semplice inviare la segnalazione.

Non sono però gli unici aspetti positivi, infatti potremo approfittare di servizi dalla qualità immutata, ma a un pezzo più conveniente. Le compagnie saranno più stimolate a fare offerte ai clienti che scelgono la formula di cui stiamo parlando. Questo perché per il gestore avere un utente che si fornisce da lui per due tipologie di energia è più conveniente e ne trae un guadagno maggiore, dunque può offrire più incentivi o bonus.

Inoltre i contratti dual fuel si basano su norme trasparenti volte a tutelare i consumatori. Infatti, prima di sottoscrivere il contratto i clienti dovranno avere dal gestore oltre ai classici documenti, una scheda di confrontabilità per essere informati sulla differenza di prezzo tra l’offerta scelta e quella tradizionale. All’interno del documento sono presenti poi gli oneri previsti e un prospetto sulle possibili variazioni del prezzo nel corso del tempo.

Infine, l’utente potrà decidere di recedere il contratto in qualsiasi momento e passare a un altro fornitore per quel che riguarda entrambe le forniture oppure scegliere soltanto di chiudere un contratto e mantenere l’altro.