Suite tematiche, privacy e tanto altro: un motel di lusso tutto da scoprire

Ogni volta che ci mettiamo in viaggio, che sia per motivi di lavoro o per piacere personale, se vogliamo vivere al meglio la nostra esperienza è fondamentale trovare una sistemazione in grado di garantire quella privacy e intimità che contraddistingue il nido domestico, è un comfort da sogno.

Il ritrovarsi, infatti, in contesti del genere, contribuisce non poco al benessere dell’individuo che, solamente in una condizione di totale relax e discrezione, riesce a godersi al massimo il proprio viaggio.

Comfort e atmosfera da sogno

Una realtà capace di ricreare questa atmosfera è indubbiamente il Motel di lusso Piranha. Questa struttura a Orfengo di Casalino – S.R. 11 Novara – Vercelli –, infatti, coniuga una serie di comfort unici con la più totale discrezione e tutela della privacy, innanzitutto grazie alla disponibilità del concierge, pronto ad aiutare gli ospiti del motel a creare il soggiorno dei propri sogni con fiori, palloncini e altre sorprese.

Fiore all’occhiello del motel sono le junior suite e le suite tematiche con stili differenti, bagni sontuosi e aree wellness private con piscina riscaldata, docce king e vasca idromassaggio, al fine di restituire agli ospiti la riservatezza più totale e momenti di pura evasione e benessere.

Il soggiorno presso Motel Piranha, inoltre, è anche un’esperienza di gusto: gli ospiti, infatti, potranno deliziarsi – dalla colazione fino alla cena passando per l’aperitivo – con le creazioni dello chef della struttura. Specialmente la sera, infatti, aprono le porte di L’O, il ristorante interno del motel che propone ogni giorno i migliori piatti della tradizione culinaria italiana.

Parola d'ordine: privacy

Il tutto, come detto, nella privacy più totale: il check in, innanzitutto, viene svolto con assoluta discrezione. Inoltre, tutte le suite e junior suite hanno un parcheggio riservato e un ingresso diretto alla camera per tutelare l’intimità degli ospiti.

Al Motel Piranha la discrezione è garantita dalla presenza di Alfred, il maggiordomo robot che serve i clienti direttamente nelle loro stanze.

Insomma, Motel Piranha è la destinazione ideale per una fuga d'amore romantica e all’insegna del relax. Ma non solo: grazie alle funzionali camere superior e deluxe – tutte attrezzate per l’eventualità di ospitare clienti con disabilità – è una soluzione perfetta anche per soggiorni di lavoro.