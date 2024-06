Multimedialità e comunicazione: la formazione a 360° di un ateneo italiano

Nel nostro mondo, comunicazione e multimedialità ricoprono un ruolo sempre più centrale e imprescindibile. Se da un lato comunicare è l’azione fondamentale con cui aziende, enti e individui si presentano in modo strategico ai propri clienti o sostenitori, dall’altro la multimedialità garantisce mezzi particolarmente efficaci e impattanti per veicolare questi messaggi.

L'impetuoso sviluppo recente di questi ambiti ha contribuito a creare numerose opportunità professionali nel marketing, nelle arti, nello spettacolo, nella valorizzazione dei beni culturali e in generale in tutti quei settori dove un utilizzo innovativo dei media può aprire nuove prospettive.

IULM: un'eccellenza italiana

Da oltre 50 anni punto di riferimento nazionale per la formazione nei settori della comunicazione, delle lingue, della valorizzazione dei beni culturali e delle industrie creative, l’Università IULM propone Corsi di Laurea Triennale e Magistrale nelle aree della Comunicazione, del Marketing, della Televisione, del Cinema e dei New Media, delle Lingue, del Turismo, delle Arti, dei Beni Culturali e della Moda.

L’approccio didattico dell’Ateneo – fresco e concreto – mira a trasmettere ai propri studenti competenze teoriche e pratiche e un bagaglio culturale completo, eclettico, attraverso una prospettiva multidisciplinare e adogmatica.

I Master in partenza nella sede di Roma

Nata a Milano, l’Università ha oggi anche una sede nel cuore di Roma – a pochi passi dal Pantheon e dalla Fontana di Trevi – nelle stanze di Palazzo Cipolla, un elegante edificio neorinascimentale già sede museale.

Potenziata a partire dall’anno accademico 2022/2023, la sede di IULM Communication School a Roma propone una serie di master costruiti sulle reali esigenze del tessuto produttivo della Capitale e del suo territorio di riferimento.

Innanzitutto, il Master specialistico in Sceneggiatura, diretto dal Rettore Gianni Canova e dal regista Stefano Mordini e giunto alla sua terza edizione: quattro mesi full time a contatto con un corpo docenti composto da figure di spicco del cinema e della letteratura.

La fortissima vocazione cinematografica del territorio capitolino – uno dei più importanti poli mondiali per quantità e qualità delle produzioni – ha inoltre motivato il trasferimento nella sede di Roma di IULM del Master specialistico in Doppiaggio, Adattamento e Traduzione delle Opere Cinetelevisive, diretto anch’esso dal rettore Gianni Canova e coordinato da Gian Paolo Gasperi – specializzato in localizzazione videoludica – e Carlo Cosolo, doppiatore, adattatore e direttore del doppiaggio di alcune delle principali saghe internazionali, da “I pirati dei Caraibi” a “Mission impossible”.

E per incontrare la domanda di lavoro che arriva dal comparto culturale e creativo della ragione Lazio, l’Ateneo propone ormai da quindici anni il Master universitario in Management delle Risorse Artistiche e Culturali: diretto dal Presidente dell’Università Giovanni Puglisi, che forma professionisti nella gestione e valorizzazione delle risorse artistiche e culturali attraverso un percorso formativo multidisciplinare che coniuga legislazione, economia, comunicazione e marketing.

In virtù della centralità politica e simbolica di Roma, sede delle principali organizzazioni multilaterali presenti in Italia, di tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presso lo Stato italiano e la Santa Sede e delle principali istituzioni nazionali votate alla politica estera, IULM propone anche un Master universitario in Lingue e Culture Orientali, un corso che combina lo studio delle lingue straniere – inglese, arabo e cinese – a discipline come international business management, diritto internazionale, elementi di economia e gestione di impresa, cooperazione internazionale, media, linguaggi e comunicazione.

Infine, la sede di Roma ospita anche Master executive in Architettura dell’informazione e User Experience Design. Diretto da Guido Di Fraia, prorettore IULM all’innovazione e intelligenza artificiale, e coordinato da Federico Badaloni, a capo delle aree di User Experience Design e Graphic Design del Gruppo GEDI, il Master – fruibile in modalità blended o full online – questo corso di studio più che mai attuale si rivolge a coloro che vogliono specializzarsi nella progettazione di esperienze digitali e interfacce di siti, applicazioni e spazi informativi complessi.