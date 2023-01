La musica classica trascende i confini: il concerto di Anna Netrebko e Elena Bashkirova ad Arezzo

La musica è una forma d'arte universale che ha la capacità di parlare a tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle loro differenze culturali, linguistiche e geografiche: attraverso le note e i suoni riesce a toccare l'anima e a creare una connessione emotiva con gli ascoltatori.

La musica classica, in particolare, è un mezzo potente per esprimere le emozioni più profonde e per comunicare i messaggi più universali. In un periodo storico in cui le tensioni internazionali aumentano, diventa sempre più importante trovare modi per promuovere la pace. La musica classica, con le sue radici nella storia e nella tradizione, è una fonte di ispirazione per le generazioni passate, presenti e future: rappresenta un mezzo per superare le barriere che ci dividono.

Le stelle della musica classica si incontrano ad Arezzo

In questa prospettiva, il concerto di Anna Netrebko e Elena Bashkirova, appuntamento imperdibile della Stagione Concertistica Aretina, assume un valore simbolico particolare.

Anna Netrebko, soprano russo naturalizzato austriaco, è una delle più famose dive della musica classica al mondo. Di origini cosacche del Kuban, la sua storia di successo inizia come addetta alle pulizie nel Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, dove lavora per pagarsi gli studi di canto. Il suo talento non passa però inosservato e il direttore Valerij Gergiev la nota, portandola all'esordio nel 1994 nel ruolo di Susanna in "Le nozze di Figaro". La sua fama a livello internazionale inizia a crescere l'anno successivo, quando la Compagnia del Teatro intraprende una tournée negli Stati Uniti. Nel 2003 la Netrebko pubblica il suo primo album di studio, Opera Arias, uno dei più grandi successi commerciali di tutti i tempi nel settore della musica classica. Stampa e televisione iniziano a cucirle addosso l'immagine di "diva". Grazie alla sua bellezza anche il cinema inizia a corteggiarla: approderà al grande schermo nel 2004, interpretando sé stessa nel film "Principe azzurro cercasi". Nel 2007 la rivista Time la inserisce nella sua lista Time 100, prima donna della musica classica ad essere riconosciuta come una delle persone più influenti al mondo. Da allora la Netrebko diventa una vera e propria star mondiale, che continua a conquistare il pubblico con la sua voce e la sua presenza scenica.

Elena Baškirova nasce a Mosca nel 1958. Inizia a studiare il pianoforte all'età di 15 anni con suo padre, il leggendario pianista e insegnante Dmitrij Baškirov. Insieme al violinista Gidon Kremer, con cui si esibisce spesso in duo e registra numerose opere, Elena lascia l'Unione Sovietica nel 1978 e si trasferisce a Parigi. Nella sua carriera ha collaborato con direttori d'orchestra come Pierre Boulez, Sergiu Celibidache e Michael Gielen. Dal 1992 vive a Berlino con suo marito, Daniel Barenboim, ed è attualmente direttore artistico del Jerusalem International Chamber Music Festival, fondato nel 1998.

In programma i protagonisti della musica russa dell’Ottocento

Il 7 febbraio alle 20:30 al Teatro Petrarca di Arezzo le due artiste si esibiranno in un programma dedicato alla lirica romantica del loro paese: sarà una profonda emozione ascoltare la loro intensa interpretazione di pagine dei protagonisti della musica russa dell'Ottocento, come Piotr Il'ic ?ajkovskij, Sergej Rachmaninov e Nikolaj Rimskij-Korsakov.