Arezzo è la città del Natale 2022

Torna la magia del Natale. Quell’atmosfera unica, non solo di festa, che accompagna tutti, bambini e adulti, da sempre, come un rito irrinunciabile che saluta l’anno vecchio e propizia l’arrivo di quello nuovo.

E la magia del Natale ritorna anche ad Arezzo, in piazza Grande, con la settima edizione del Villaggio Tirolese: il più grande che ci sia in Italia. Dal 19 novembre sino al 26 dicembre ci sarà l’occasione per poter ‘esplorare’ le esposizioni dal Tirolo, dalla Germania, dall’Austria e per apprezzare le migliori produzioni locali toscane. L'ingresso è libero e gratuito.

Attrazioni di Natale per bambini e adulti

La città si conferma anche per il 2022 la regina delle festività, ma con ancora più novità. Non solo il grande mercato, ma anche le baite del gusto – tipiche casette di legno tirolesi – dove si potranno degustare e acquistare prodotti tipici, tra cui i famosi brezel, raclette (tipica ricetta del canton Vallese), formaggio fuso, canederli, le migliori birre del Tirolo, must come la polenta e l’immancabile stinco arrosto.

Il Natale aretino può essere scoperto e vissuto in più giorni, vista la mole di attrazioni. Come quelle di punta che riguardano la Casa di Babbo Natale, quest’anno ancora più grande, pronta ad accogliere i visitatori all’interno del Palazzo di Fraternita in piazza Grande. Qui i bambini potranno portare un loro libro e scambiarlo con gli elfi, ascoltare la storia magica del pupazzo di neve Natal, ammirare l’Area Polo Nord con orsi e pinguini e scrivere la letterina nell’ufficio postale di Santa Claus. E, per finire, salire sulla slitta incantata e incontrare Babbo Natale, scattare una foto ricordo con lui. Per visitare la Casa di Babbo Natale, è necessario prenotarsi al link dedicato.

Ma adulti e più piccoli potranno ammirare anche la Lego Brick House, la grande casa dei mattoncini più famosi al mondo: nella meravigliosa location della Galleria d'Arte Contemporanea in piazza San Francesco ci saranno opere d'arte, diorami, grandi installazioni in stile Lego di artisti provenienti da tutta Italia. E poi un piano completo dedicato ai laboratori creativi.

Scoprire le meraviglie della città con un pacchetto dedicato

Ritorna in città anche l’emozione delle big lights, grandi proiezioni di luci e colori che dipingeranno la meravigliosa scenografia di piazza Grande. Dalle 17 alle 21 la piazza sarà illuminata da uno spettacolo magico, da non perdere. Per l’edizione 2022, inoltre, è stata confermata la possibilità di acquistare il pacchetto Arezzo Città del Natale per godere di un tour speciale insieme a una guida turistica abilitata (il sabato e la domenica, con partenza garantita alle ore 15 dal Duomo di Arezzo). E' possibile prenotare il tour telefonando ai numeri 3315025517 e 3382419829.

Si potranno scoprire così le meraviglie di Arezzo: la cattedrale, la Pieve con il polittico di Pietro Lorenzetti, la Chiesa di San Domenico con il Crocifisso del Cimabue, la statua di Francesco Petrarca, la Fortezza Medicea e la Basilica di San Francesco in outdoor. Oltre, ovviamente, a piazza Vasari, la piazza dei mercatini di Natale.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web o scrivere all'indirizzo info@mercatininatalearezzo.it