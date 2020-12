Natale 2020: i nuovi irrinunciabili trend per decorare la tua casa

È stato un anno particolare, inutile girarci intorno, ma è fondamentale non perdere la voglia di ricominciare e, soprattutto in un periodo come questo, non rinunciare alle tradizioni.

Nella fattispecie alla tradizione natalizia, che anche quest’anno pur mantenendo salde le sue radici, si tinge di nuove sfumature glamour ed affascinanti.

In tutto il mondo il Natale viene riconosciuto con la palette rosso, verde, oro e bianco, colori a cui quest’anno si aggiungono nuove tinte e vecchi oggetti ritrovano vita.

TOTAL WHITE

Prima menzione va sicuramente al total white, che ha la capacità di donare luce e ampiezza anche ai locali più piccoli.

La tendenza è quella di abbinarlo ad un altro must have del 2020, gli accessori in legno. Per un tocco di classe in più, optate per un abete artificiale completamente bianco, che opportunamente decorato con lucine led a tonalità calda, contribuirà a rendere alla moda la tua casa.

ROSA E ORO ROSA

Il 2020 è stato l’anno della consacrazione del rosa, che si è finalmente distaccato dalla nomea di colore prettamente femminile. Trova la sua massima espressione nella sfumatura oro rosa, che abbinato al bianco e al verde, vi aiuterà a creare contrasti che lasceranno i vostri ospiti a bocca aperta.

GREEN RITUAL

Grande ritorno anche per i colori che richiamano la terra, dal verde bottiglia al verde ruggine. Le decorazioni in questo caso richiamano fortemente la natura con rami di pino, ghiande e pigne. Si può virare anche sul legno per creare composizioni che ricordano lo stile dei paesi Nord-Europei.



Per quanto riguarda le decorazioni invece, quest’anno si sono imposti quattro stili:



1) NATALE VINTAGE

Come suggerisce il nome, la tendenza è quella di ispirarsi o di utilizzare le decorazioni delle festività passate, ben vengano quindi gli addobbi dei nonni o dei nostri genitori.

Ben accetti i richiami alle atmosfere dei grandi classici natalizi, come lo schiaccianoci e le ghirlande di candele. Importante ridare vita ai vecchi giocattoli, come il cavallo a dondolo o i classici bastoncini di zucchero.

2) NATALE MODERNO

Questo stile si contraddistingue per il suo essere minimal, tecnologico e con decorazioni che spaziano dal bianco al rosa. Gli alberi possono essere decorati con palline nere e color cammello per richiamare lo stile industriale.

Fondamentali a completare le decorazioni, le ghirlande in micro led.

3) NATALE NATURA

Il sempreverde delle decorazioni natalizie. Bisognerà prediligere addobbi in legno, che richiamano la natura, come pigne, fiori secchi, bastoncini di cannella. La sfumatura dominante è il pastello, che richiama fortemente a tinte sobrie e naturali.

Il bianco rievocherà la neve e la brina, per poi essere scaldato con candele profumate che accentueranno il contrasto tra il caldo e il freddo.

4) NATALE TRADIZIONALE

Come dice il nome, il tema è la tradizione, da non confondere però con il vintage.Tornano i colori tipici del natale, blu elettrico, rosso, e bianco ghiaccio saranno i colori dominanti delle palline che decoreranno gli alberi.

Biancheria per la casa rigorosamente rossa e con temi che richiamano il Natale e l’inverno, il tutto accompagnato da accessori in legno che porteranno lo stile delle tipiche baite di montagna nelle nostre case.



Potete trovare altri consigli utili cliccando qui.

Le possibilità sono infinte, ora non vi resta che scegliere lo stile giusto per la vostra casa.