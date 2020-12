La top 5 delle categorie di regali per il Natale 2020

Tante idee curiose e pratiche per non deludere nessuno a Natale

Il mondo va di fretta da parecchi anni, tanto che ormai abbiamo fatto l’abitudine alla velocità. Facciamo sempre cose diverse, abbiamo in ballo mille impegni, eppure quel momento arriva ogni anno insieme al bel carico di domande: qualcuno ha idee per i regali di Natale?

In realtà non lo chiediamo a nessuno in particolare, nemmeno ai diretti interessati. Come per tutte le cose, sappiamo di poter confidare in Google: a domanda, risposta. E così via.

Non poteva non incidere il delicato momento che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Tutti noi si sono dovuti adattare ai nuovi ritmi, ma soprattutto ai nuovi spazi; molti hanno rivisto le proprie priorità. Ecco la top 5 delle categorie di regali per questo Natale 2020.

Cura della persona

Le ricerche per i regali wellness sono aumentate di circa il 250%; probabilmente il riflesso di un autodisciplina imposta. Tra i prodotti maggiormente desiderati per il Natale 2020 creme per il corpo, profumi (uomo e donna) e spazzolini elettrici.

Tecnologia

Videochiamate, videoconferenze, call, Smart working: la casa è stata reinventata come se fosse un ufficio, ma molti sono stati i problemi ‘tecnici’. Ecco che le richieste per monitor, auricolari e microfoni hanno registrato picchi mai visti.

Tra i regali più curiosi – probabilmente per non trascurare nessun dettaglio – gli anelli luminosi, per ottenere una luce perfetta in video.

Con il normale aumento dell’utilizzo di piattaforme di streaming molti hanno scelto il Google Chromecast e il Fire Tv Stick per collegare i dispositivi alla tv.

Home fitness

Per non farci cogliere impreparati durante il lockdown, ma anche per non avere più scuse nel caso di nuove ondate, ci siamo attrezzati per fare sport a casa. Oltre all’aumento di interesse verso gli attrezzi come pesi, cyclette e tapis roulant oppure tappettini, è cresciuta la sana ‘ossessione’ per i dati e il tracciamento: gli smartwatch e i cosiddetti fitbit vanno alla grande.

Cucina

Tutti cuochi? Forse non proprio tutti eccellenti, ma i dati non mentono: nel 2020 le ricerche di ricette sono raddoppiate. Tra i regali più gettonati rientrano teglie per la pizza e pentole, ma è anche l’interesse verso il mondo del caffè ad aver segnato l’exploit.

Videogiochi

Lo stesso discorso per i film o le serie tv in streaming vale per il mondo del game e dei gamer. La tendenza è in grande aumento e tra i regali più desiderati svettano la Playstation 5 e l’Xbox.

Tra i giochi ancora preferiti dai gamer Call of Dute e Fifa 21.