Le migliori idee regalo 2020 per la tua lei

Se non sai cosa regalare a tua moglie o alla tua fidanzata, ecco alcuni spunti per farla felice a Natale

Ogni anno arriva quel momento in cui ti accorgi di essere in ritardo per i regali di Natale. Nonostante i buoni propositi, capita molto spesso di arrivare a dicembre senza quasi nulla in mano, non per pigrizia quanto per mancanza di idee. Specialmente se i regali sono per la tua dolce metà.

Nella testa risuona la frase “ha già tutto, cos’altro potrebbe servirle?”.

Allora si inizia a sondare il terreno prima con le amiche o gli amici, poi con la suocera, ma il rischio di essere scoperti è alto. C’è chi usa una tecnica: chiedere all’interessata “indovina cosa ti ho regalato?” e desumere dalle sue risposte i suoi desideri.

Noi però ti consigliamo di seguire alcune di queste idee regalo per il Natale 2020 per la tua lei.

Lettura

Durante il primo lockdown in primavera molte case editrici, per non perdere contatti con i propri lettori hanno deciso di mettere in sconto o addirittura regalare molti libri in formato e-book. Se la tua compagna è un’appassionata lettrice il kindle in questi casi è sempre una garanzia: oltre alla versione Paperwhite esiste la versione Oasis, senz’altro più costosa, trasportabile ovunque e resistente anche all’acqua.

Per le tante giornate invernali che ancora ci aspettano, si può abbinare un geniale plaid con tecnologia riscaldante, la cui temperatura si può regolare: il massimo se si vuole leggere al caldo per ore.

Sport

Se la tua ragazza era abituata alla palestra e ora si allena a casa (a meno che non viviate all’equatore), sei sempre in tempo per ampliare il suo parco attrezzi. Ecco una palla da ginnastica, semplice da gonfiare, con cui allenare addominali e lombari e migliorare la postura.

La mancanza di spazio può essere un problema, ma un tappetino per lo yoga può essere utile per qualsiasi esercizio a corpo libero.

Se invece è amante dell’aria aperta e della corsa, ecco un evergreen indispensabile per far scivolare i pensieri e accendere il ritmo: le cuffie bluetooth più vendute su Amazon; da abbinare con una comoda cintura porta-smartphone.

Cucina

Per buona parte di questi mesi, se avete vissuto in coppia, vi sarà capitato prima o poi di andare alla ricerca disperata di lievito e improvvisarvi panificatori. Se avete visto la fatica nel volto della vostra compagna per questo Natale 2020, sapete già cosa fare: regalarle una tra le migliori impastatrici in commercio.

Viaggi

Il tema del viaggio può risultare sempre un po’ scontato, eppure crediamo che sia una delle cose più attese per l’anno venturo, sperando nella fine della pandemia.

Intanto potete già ordinare l’occorrente. Per stare tutto il giorno in giro la classica borsa non basta: regalatele uno zaino capiente, comodo e leggero, con tanti scomparti, ma soprattutto con una porta Usb!

Per tutto ciò che precede il viaggio, prevenire è meglio che curare: perché non regalare un organizer per separare vestiti, biancheria e accessori, trovando l’ordine perfetto?



Le idee regalo per il Natale 2020 per la tua lei non mancano: ora non puoi più farti trovare impreparato.