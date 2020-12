La tecnologia salva questo Natale atipico

Appena un anno fa lo spot di Natale di Apple ci raccontava il ricongiungimento familiare attraverso gli occhi di due bambine e il loro nonno: al centro di ogni scena e protagonista del commovente finale l’iPad, ‘porta’ di accesso ai ricordi e a ogni legame.

Il potere della tecnologia è ancora più comprensibile oggi, in quello che ci sembra un altro mondo. Se i racconti delle aziende per il Natale 2020 hanno dovuto adeguarsi alla pandemia, i motivi di fondo rimangono sempre gli stessi, semmai ancora più accentuati: avvicinare le persone.

Come ridurre il distanziamento sociale a Natale?

A questa domanda si potrebbe rispondere in modo semplice. Se da mesi ormai, per molti di noi lo Smart working è diventato la normalità e ci sembra ovvio vivere l’ufficio in maniera diffusa tra videocall e condivisione di schermi, messaggi su Slack, mail e videopillole di formazione, diciamolo: possiamo trovare una soluzione anche per la cena o per il pranzo di Natale con i parenti.

Videochiamata di gruppo

Durante il primo lockdown andavano di moda gli aperitivi su Zoom, una delle piattaforme più utilizzate al mondo, in cui si possono collegare fino a 100 persone. Perché non riproporlo per le feste? Noi immaginiamo una tavola imbandita, proprio come ogni anno, e al centro un tablet con cui raggiungere i nonni, i cugini, i nipoti, insomma: un pranzo o una cena di Natale con le stesse persone di sempre. Un solo consiglio: comprate un buon microfono.

Scartare i regali insieme

Houseparty è un’app che somiglia più a un social network, pensata per i più giovani, in cui gli utenti possono creare diverse stanze e passare dall’una all’altra molto facilmente. Sembra fatta a posta soprattutto per i più piccoli, per cui il momento in cui si scartano i regali è forse il più atteso: perché non scartarli insieme anche se a distanza?

Netflix party per il dopocena

È dal 1997 che aspettiamo la vigilia – ammettiamolo – per il classico appuntamento con Una poltrona per due, il film con Eddie Murphy che più di tutti ci ricorda il Natale. Se siete abbonati a Netflix, attraverso un’estensione di Google Chrome che si chiama Netflix Party potrete guardare film o avviare una vera e propria maratona di Natale con i vostri parenti e commentarli insieme in tempo reale!

Il momento dei giochi da tavolo

A un certo punto della cena o del pranzo di Natale qualcuno sarà impaziente di giocare. Nonostante le difficoltà del caso, il momento sembra irrinunciabile. Ecco, che a venire in soccorso degli irriducibili è Tabletop Simulator, forse quello che più annulla le distanze. I giocatori, infatti, si ritroveranno davanti a un tavolo e con pochi click si potranno raccogliere, consegnare, giocare le carte. Anche questo Natale è salvo.