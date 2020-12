Regali fai da te: come stupire amici e parenti

Il periodo che precede il Natale è quello più magico dell’anno. Città addobbate con luci e decorazioni che colorano i paesaggi, bambini gioiosi che aspettano l’arrivo di Babbo Natale e vetrine dei negozi piene dei regali più belli.

Sono proprio i regali i protagonisti, croce e delizia di questi magici giorni. Trovare il presente giusto spesso si rivela essere una missione tutt’altro che semplice.

Cosa si può fare quindi per non rischiare di fare il regalo sbagliato o di spendere soldi per accaparrarsi un dono banale che magari non verrà apprezzato?

Semplice, farlo a mano.

Si sa, questo tipo di regali ha quel valore e quel significato particolare perché rappresenta l’amore e la cura con la quale lo abbiamo realizzato.

Armati di fantasia e di creatività, grazie a queste 5 semplici idee, in poco tempo avrete il regalo perfetto.

1. SAPONE SCRUB EMOLIENTE

Volete far colpo sulla vostra dolce metà o sulle signore della vostra famiglia? In questo breve video la famosa Clio Make Up ci spiega come realizzare in casa delle simpatiche saponette a tema natalizio.





2. CANDELE PROFUMATE

Le candele creano una magnifica atmosfera e sono sempre molto apprezzate dalle donne, ma anche i maschietti non le disdegnano. In questa breve guida, scopriamo come realizzarle personalizzandole con gli aromi che più ci piacciono.





3. OROLOGIO DA MURO FAI DA TE

Non si può comprare il tempo, lo si può solo dedicare, quindi ecco un regalo perfetto per tutti i vostri amici perennemente in ritardo. Un bellissimo orologio da muro, così i ritardatari cronici non avranno più scuse.





4. BRACCIALETTI

Questa guida è dedicata a tutti coloro che hanno più manualità, ma con un po’ di pazienza anche i meno esperti saranno in grado di realizzare degli stupendi braccialetti. Il risultato è garantito.





5. ALBUM FOTOGRAFICO

L’ultimo regalo che vi proponiamo è quello più ricco di significato, perché nella sua semplicità, sarà quello più d’effetto.

Con un po’ di colla a caldo e tanta pazienza potrete regalare ai vostri cari un album pronto ad essere riempito con i ricordi più belli. In questo video scoprirete come realizzarlo.





Insomma, come avete visto le possibilità per stupire amici e parenti sono infinite: siamo sicuri che con questi consigli, il vostro Natale sarà un successo.