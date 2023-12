A Como arriva la seconda edizione de “il battello di babbo natale”: giochi, divertimento e sana alimentazione

Il giorno 11 dicembre, a bordo della m/ve Volta ormeggiata al pontile funicolare di viale Geno a Como si è tenuta la conferenza stampa di inaugurazione del BATTELLO DI BABBO NATALE l’iniziativa natalizia che, giunta alla sua seconda edizione, Navigazione Lago di Como ripropone in veste rivisitata con la collaborazione di Fondazione Campagna Amica, promossa da Coldiretti.

Ad aprire il tavolo i saluti del Gestore Governativo Donato Liguori e del Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Como che hanno spiegato come l’iniziativa sia parte di un più ampio progetto di raccordo con il territorio, dedicato a tutte le bambine, i bambini e le loro famiglie quale occasione originale e divertente per vivere il clima natalizio.

La collaborazione con Fondazione Campagna Amica, promossa da Coldiretti, rappresenta la novità principale dell’edizione 2023; Gianfranco Comincioli, presidente regionale Coldiretti è intervenuto sul tema: “Il legame del modo agricolo con il territorio è imprescindibile e deve essere conosciuto dalle nuove generazioni, affinché possano crescere nutriti da alimenti che contribuiscano a migliorarne la qualità di vita, e gli permettano di godere di quel mondo apparentemente semplice, ma straordinario che è l’Agricoltura. Oggi il mondo Coldiretti offre anche ai più piccoli l’opportunità, attraverso la sua multifunzionalità di conoscere, sperimentare e vivere direttamente nelle Aziende Agrituristiche, nelle Fattorie didattiche, una esperienza indimenticabile che implementa con prodotti tipici, dai sapori unici e straordinari un modo meraviglioso da vivere e godere apprezzando territori dalle bellezze straordinarie, che qui certamente non mancano”.

Fortunato Trezzi, presidente Coldiretti Como Lecco: “Quando sul territorio si creano occasioni di incontro tra il mangiare sano e la cittadinanza, Coldiretti c’è. Sul battello abbiamo portato già oggi la nostra merenda a chilometro zero, fatta dei prodotti genuini che caratterizzano la produzione delle due province. Notiamo una crescente attenzione e presenza ai Mercati di Campagna Amica dove in queste settimane i cittadini scelgono anche di acquistare i loro regali di Natale o gli ingredienti per imbandire la tavola delle feste”.

Infine l’intervento di Eleonora Masseretti, presidente regionale Terranostra: “Gli agriturismi sono un punto di contatto sempre più strategico tra il territorio e i consumatori che lo raggiungono da ogni angolo del mondo, come rappresenta l’esempio del lago di Como. Gli agriturismi sono a che un momento di didattica e formazione per i più piccoli che imparano a riconoscere il legame tra il cibo, la terra e i luoghi dove esso viene prodotto. Per questo è importante ogni punto di contatto con i piccoli consumatori di domani, anche con momenti di festa come sarà, appunto, il Battello di Babbo Natale”.

Presenti altresì Nicoletta Roperto in rappresentanza del Comune di Como e Giuseppe Bonelli, Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Como.

In conclusione dell’evento, l’intervento del Sottosegretario al CIPESS Sen. Alessandro Morelli: ““Una sinergia efficace quella tra Navigazione Laghi e Coldiretti/Campagna Amica. Una collaborazione virtuosa, dopo quelle iniziate con settore turistico e Camera di Commercio, che mette l’Ente Governativo come volano di promozione dei laghi del Nord. L’inaugurazione de Il Battello di Babbo Natale ci consente di metter a valore, attraverso il gioco, un messaggio importantissimo per i bambini: mangiar bene e mangiar sano sin dalla prima infanzia, in un ambiente confortevole e gratuito, ulteriore passo a favore delle famiglie. Inoltre questa speciale iniziativa natalizia costituisce una straordinaria occasione per l’economia di tutto il territorio poiché punta da un lato a far conoscere e mettere a valore il lavoro svolto nel settore agroalimentare da tante piccole e piccolissime imprese, e dall’altro continua a rafforzare quel processo di destagionalizzazione che vuole far vivere i tre grandi laghi d’Italia tutto l’anno. Proprio per questo ho chiesto alla Navigazione Laghi di ampliare per il prossimo Natale questa bella iniziativa estendendola al Maggiore e al Garda in una logica di gestione dei tre laghi come un unico grande asset del Paese”.

Primi ad apprezzare i giochi e l’intrattenimento a bordo della motonave, una piccola delegazione Scuola Primaria Statale Nazario Sauro che hanno potuto altresì gustare una merenda sana e genuina. Il Battello di Babbo Natale rimarrà ormeggiato in Viale Geno, al pontile Funicolare e sarà aperto al pubblico, a disposizione dei piccoli visitatori e delle loro famiglie dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 nelle giornate di

- Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023

- Venerdì 29 e sabato 30 dicembre 2023

- Sabato 6 gennaio 2024 con accesso libero e gratuito