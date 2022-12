Capodanno in crociera sul lago Maggiore con menù e musica anni ’70/’80

Come festeggiare l’ultimo giorno dell’anno e accogliere il 2023 nel migliore dei modi? Semplice, lasciandosi cullare dal Lago Maggiore e coccolandosi con un speciale menù di Capodanno a bordo della motonave Verbania, dove vi potrete divertire a ritmo delle hit più famose degli anni ’70 e ’80.

Il programma

Il Dj Pietro Pratesi infatti selezionerà le migliori canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni, riproducendole direttamente dai vinili, in pieno mood anni ’70.

Preparate il vostro look e salite a bordo scegliendo lo scalo più vicino a voi:

Arona con partenza alle ore 20:00

Angera con partenza alle ore 20:10.

Una volta partiti, durante la serata, sarà il ricco menù ad essere protagonista con un antipasto, bis di primi, bis di secondi, dolce, acqua vino e caffè.

Ovviamente, non potrà mancare il tradizionale brindisi di mezzanotte con un flûte di spumante che vi accompagnerà nelle prime ore del 2023 insieme alla musica.

Durante la crociera sono previsti due rientri: per chi non vuole tornare a casa troppo tardi la motonave Verbania si fermerà ad Angera per le ore 02:00 e ad Arona per le 02:10.

Per chi vuole continuare a ballare, invece, la festa proseguirà per un’altra ora di divertimento. Chi lo desidera, infatti potrà continuare a divertirsi fino alle 03:00, orario in cui la nave ormeggerà ad Angera, e terminerà alle 03:10 con l’ultimissima tappa ad Arona.

Il costo della crociera di Capodanno, con menù e animazione, è di 150,00€ per gli adulti e di 75,00€ per ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti.

I biglietti sono acquistabili online QUI o c/o gli tutti gli scali NLM.