Alla scoperta di Villa Bettoni a bordo dello storico Piroscafo Zanardelli

Ad agosto partono le nuove crociere a bordo dello storico Piroscafo Zanardelli alla scoperta di Villa Bettoni a Bogliaco sul Lago di Garda.

Sono previsti tre appuntamenti che, con un biglietto unico, vi consentiranno di partecipare alla crociera e arrivare direttamente a Villa Bettoni dove verrete guidati alla scoperta dei suoi tre piani e del suo giardino all’italiana.

Le date sono le seguenti:

7 agosto con partenza da Desenzano (ferma a Sirmione);

con partenza da Desenzano (ferma a Sirmione); 4 settembre con partenza da Peschiera (ferma a Lazise, Bardolino e Garda);

con partenza da Peschiera (ferma a Lazise, Bardolino e Garda); 23 settembre con partenza da Riva del Garda (ferma a Limone e Malcesine).

Per conoscere tutti gli orari, e acquistare i biglietti è possibile visitare il sito.

Le origini di Villa Bettoni

Quali sono le origini di questa esclusiva Villa sul lago più grande d’Italia? Villa Bettoni in realtà ha origini già nel 1600, quando ospitava la famiglia Bettoni, ma solo nel ‘700 assume le eccezionali sembianze con cui la conosciamo oggi.

È proprio intorno alla metà del ‘700, infatti, che i sedici fratelli Bettoni, in vista della nomina di “Conti” da parte della casa regnante viennese, decidono di allargare e rendere più adatta alle loro necessità la villa di famiglia sul Lago di Garda.

È grazie agli architetti Adriano Cristofoli e Antonio Marchetti che la casa di famiglia diventa un’imponente villa di tre piani con un incantevole giardino all’italiana, visitabile ancora oggi grazie alla disponibilità dei discendenti della famiglia Bettoni.

Come arrivare a Villa Bettoni?

La risposta è molto semplice: per arrivare in un posto così esclusivo e di classe non potete che farvi accompagnare dal Piroscafo storico Zanardelli che solca le acque del Lago di Garda dal 1903 e saprà trasportarvi in un emozionante viaggio tra storia, arte e cultura. E' possibile acquistare i biglietti al seguente link.