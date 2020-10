Chiusura della Statale Regina: + 12 corse straordinarie Navigazione Lago di Como

La chiusura della Statale Regina, dovuta a una frana, ha provocato diversi disagi alla viabilità.

Per tale ragione, dal 28 settembre fino a mercoledì 30, sono entrate in vigore 12 corse straordinarie per collegare Argegno e Sala Comacina in entrambi i sensi di marcia.

L'obiettivo? Facilitare la mobilità di persone e cose, permettendo a tutti i passeggeri, lavoratori compresi, di superare con semplicità la frana che aveva provocato un blocco dei trasporti su strada.

Le prime partenze da Sala Comacina e Argegno si sono effettuate rispettivamente alle ore 9:45 e 10:10, mentre le ultime sono state effettuate alle 17:45 da Sala Comacina e alle 18:10 da Argegno.

I passeggeri di ASF, sia in possesso di abbonamento sia di altri titoli di viaggi validi, hanno potuto accedere a bordo dei battelli speciali di Navigazione Lago di Como; in più, i titolari di abbonamento ASF hanno potuto anche utilizzare i battelli di linea sulle tratte Como- Menaggio e Menaggio- Bellagio.

​il Direttore di Esercizio NLC Nicola Oteri ha dichiarato: "Ci siamo attivati immediatamente per individuare gli interventi adeguati a minimizzare l'impatto della frana sulle persone che hanno necessità di effettuare quel tratto di Statale Regina. Ci siamo consultati con il Comune di Tremezzina e con i colleghi di ASF per il necessario coordinamento ed i servizi speciali saranno in ogni caso garantiti fino a che non verrà ristabilita la normale circolazione su strada".