Navigazione Lago di Como: cinque itinerari disponibili con formula treno + battello

Il ricco “menù” di offerte del lago di Como, che attrae sempre più visitatori grazie al suo fascino esclusivo anche quest’anno regala 5 offerte treno + battello irrinunciabili:

1) Il primo tour è ormai un classico del Lario, ovvero il “Tour del Primo Bacino di Como”: partendo in treno da qualsiasi stazione della Lombardia si può scendere a Como dove ci si può imbarcare sul battello alla volta degli scali tra Como e Torno (Cernobbio, Blevio e Moltrasio);

Lo scalo di Torno è raggiungibile solamente con le corse come da avviso del 31/05/2024 (scalo di Torno)

Prezzo treno + battello adulti € 18,50 – Biglietto online

Prezzo treno + battello ragazzi (4-13 anni) € 9,20

scarica alcuni suggerimenti di itinerario

2) Con la seconda offerta “Tesori del lago di Como”, si può arrivare in treno a Varenna partendo in treno da qualsiasi stazione della Lombardia e successivamente salire a bordo del battello per navigare fra gli scali compresi tra Varenna e Lenno (Menaggio, Bellagio, Cadenabbia, Villa Carlotta e Tremezzo);

Prezzo treno + battello adulti € 26,00 – Biglietto online

Prezzo treno + battello ragazzi (4-13 anni) € 14,50

Family (2 adulti + 2 ragazzi) € 52,00

scarica alcuni suggerimenti di itinerario

3 ) Se invece volete concentrarvi solamente su “Bellagio Tour” è la scelta che fa per voi: una volta partiti in treno da qualsiasi stazione della Lombardia, infatti, potrete arrivare a Como, da qui salire sul battello per raggiungere Bellagio e visitare gli scali compresi tra le due località (Cernobbio, Torno, Argegno, Lezzeno, Lenno, Tremezzo, Villa Carlotta);

Prezzo treno + battello adulti € 29,20 – Biglietto online

Prezzo treno + battello ragazzi (4-13 anni) € 15,90

Family (2 adulti + 2 ragazzi) € 58,40

scarica alcuni suggerimenti di itinerario

4) Continuiamo con il “Tour del Primo bacino di Lecco”, che ha esordito con successo nel 2022 consentendo di arrivare in treno fino a Lecco e poi navigare liberamente in battello tra gli scali di Lecco e Onno (Valmadrera, Abbadia Lariana e Mandello del Lario).

Prezzo treno + battello adulti € 17,00 – Biglietto online

Prezzo treno + battello ragazzi (4-13 anni) € 9,40

scarica alcuni suggerimenti di itinerario

5) Come ultima proposta troviamo “Il Viandante via lago” che vi consente di raggiungere in treno, da qualsiasi stazione della Lombardia, la sponda Lecchese del lago di Como (scendendo a Lecco, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Olcio, Lierna, Fiumelatte. Varenna, Bellano, Tartavalle Terme, Dervio, Dorio, Piona o Colico). Da qui potrete proseguire in battello, con un biglietto di libera circolazione, tra gli scali di Lecco e Colico (interscambio consentito solo a Bellagio).

Il tour “Il Viandante via lago”, quest’anno viene proposto in due versioni: con titolo di viaggio valido per una giornata o con titolo di viaggio valido per due giorni consecutivi.

Con questo speciale biglietto avrete diritto anche a uno sconto del 50% per visitare Villa Monastero a Varenna.