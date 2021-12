Crociera di Capodanno Navigazione Lago di Garda

Un capodanno all’insegna del buon cibo, del divertimento e della bellezza che i paesaggi del Lago di Garda ha da offrire: questo è l’evento organizzato dalla Gestione Navigazione Laghi che, con la crociera di Capodanno, desidera salutare il nuovo anno a bordo delle sue navi.

L'evento sul Lago di Garda sarà a bordo della motonave Tonale, appartenente alla flotta della Gestione Navigazione Laghi (Navigarda).

Si partirà da Desenzano alle ore 21:00, e la serata sarà scandita subito dal divertimento con un drink di benvenuto a tutti i partecipanti. Si proseguirà, poi, con la cena e un menù variegato composto da piatti che richiamano la tradizione Gardesana, come le ricciole di pasta fresca con speck e scamorza al burro versato, che rappresenta solo una delle portate.



Vi sono, infatti, anche due antipasti, due primi, un secondo accompagnato dal contorno e, per concludere, il dolce. Tutto sarà accompagnato dalle bevande, vino incluso, per poi arrivare alla conclusione del cenone con il caffè. Subito dopo si darà inizio alle danze e al vero divertimento, grazie all’animazione e alla musica che suonerà durante tutta la serata.

Il rientro a Desenzano è previsto per l’1:30, ma sarà possibile festeggiare a bordo ancora per un’ora.

Il costo per gli adulti, tutto compreso, è di €145, mentre per i ragazzi fino ai 12 anni non compiuti il costo è pari a €100. È già possibile acquistare i biglietti a questo link: https://bit.ly/3Enm7s2