Motonave “Agone”: inaugurata la prima motonave ibrida in servizio sul lago di Garda

Il 17 luglio, presso il Cantiere Navale della Navigazione lago di Garda di Peschiera d/G è stata presentata alla stampa la nuova motonave “Agone”, la prima imbarcazione ibrida del servizio pubblico di linea che solcherà le acque del lago di Garda.

Ventinovesima unità della Navigazione Lago di Garda, lunga 35mt, larga 7,5 ed una portata di 350 passeggeri, la motonave “Agone” è un gioiello di tecnologia avanzata: è difatti dotata di propulsione diesel-elettrica, ovvero di un sofisticato sistema che consente di effettuare le manovre di approdo, le operazioni di sbarco/imbarco dei passeggeri e le manovre di allontanamento dal pontile in modalità full-electric, evitando così l’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e rumore; la carena è stata studiata per abbattere la generazione dell’onda e uno studio approfondito sul confort di bordo ha permesso di ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni e rumore.

“Abbiamo il compito di erogare un trasporto efficiente ed efficace – commenta Donato Liguori Gestore Governativo dell’Ente – e nello stesso tempo il più possibile ecosostenibile: numerose sono le iniziative messe in campo per raggiungere questo obiettivo e la motonave Agone ne è un esempio tangibile e conferma l’impegno concreto della Navigazione Laghi verso una mobilità sempre più sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale e valorizzazione dei luoghi. Proseguiremo il nostro lavoro verso una progressiva transizione energetica dell’intera flotta, valorizzando i miglioramenti tecnologici che nel tempo si svilupperanno nel settore della navigazione interna, incentivando e favorendo l’utilizzo del servizio pubblico di linea per gli spostamenti in modo da preservare i territori nei quali operiamo”.

“Con orgoglio presentiamo questo nuovo gioiellino della flotta del lago di Garda - commenta il Direttore di Esercizio Giuseppe Mafale – che s’inserisce in un percorso che abbiamo intrapreso da diversi anni atto ad incentivare una mobilità integrata e sostenibile. Il sistema turistico gardesano non può infatti prescindere dalla necessità di adottare soluzioni che consentano ai visitatori di lasciare l’auto parcheggiata e muoversi con i mezzi pubblici e/o con mezzi personali come le biciclette; il territorio gardesano infatti è particolarmente apprezzato anche per il cicloturismo e la motonave Agone ben risponde anche alle esigenze di tale segmento di viaggiatori: è dotata di rastrelliere a prua ove si potranno caricare fino a 12 biciclette e apposite prese per la ricarica di e-bike. La nuova motonave prenderà servizio indicativamente nelle prime settimane di agosto, dopo l’addestramento del personale, e circolerà inizialmente nelle acque del basso lago.

La presentazione odierna da parte della Gestione Governativa Navigazione Laghi della motonave ibrida diesel/elettrico “Agone” rappresenta “un grandissimo risultato perché fa parte di un percorso di transizione ecologica, non imposto dall’alto, ma realizzato nella pratica reale” dunque “ancora una volta grazie a Matteo Salvini e al ministero dei Trasporti si passa dalle parole ai fatti”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli. “Vogliamo promuovere in chiave di programmazione la cultura della transizione anche grazie ad iniziative virtuose – spiega - attraverso l’inaugurazione di una motonave che trasporterà 350 persone e potrà avere fino a 12 biciclette, anche in ricarica, oltre ad avere grande attenzione alle persone con disabilità con una totale accessibilità. Ciò consentirà, nel sistema del lago di Garda, di promuovere il turismo e continuare a primeggiare nel servizio di trasporto pubblico locale”. “E’ necessario ripensare e riformulare nuove politiche di governance della mobilità e dei trasporti – conclude – che vedono oggi la contrapposizione tra divieti e tasse di sindaci per entrare nelle nostre grandi città e la politica del Governo che punta su minori imposizioni per i nostri cittadini lavorando per allargare l’offerta con il potenziamento dei sistemi di trasporto collettivo sostenibile e con maggiore integrazione dei diversi servizi”.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza fuori tutto: 35 m

- Larghezza: 7,5 m

- Velocità: 12,5 nodi

- Portata: 350 passeggeri (con 4 postazioni per disabili)

- Portata biciclette: n.12

- Accessibile ai passeggeri a mobilità ridotta

- Propulsione: Sistema di propulsione di tipo ibrido (diesel + batterie).