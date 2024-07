Navigazione Lago di Garda: Sirmione Tour e Salò Tour

Alla scoperta del lago più grande d’Italia, il Lago di Garda, con un unico titolo di viaggio.

“Sirmione Tour” è il nome dell’escursione con cui è possibile, fino al 6 ottobre, con un unico titolo di viaggio, Trenord + Navigazione, raggiungere Desenzano o Peschiera in treno da qualsiasi stazione della Lombardia e da qui prendere il battello per andare a Sirmione dove lasciarsi conquistare dal castello simbolo della città, i vicoli, le terme e le famose spiagge. (Biglietto online)

Questi gli itinerari proposti:

1) Treno da Milano Centrale alle ore 07:25 con arrivo alla stazione di Peschiera d/g alle ore 08:57; passeggiata di circa 15 minuti tra le vie del centro per raggiungere il lungolago e lo scalo (Molo Unità d’Italia).

Rientro in stazione mediante un percorso pedonale di 15 minuti per la partenza del treno da Peschiera d/g alle ore 15:57 con arrivo a Milano Centrale 17:35.

2) Treno da Milano Centrale alle ore 09:25 con arrivo alla stazione di Desenzano alle ore 10:48; passeggiata di circa 15 minuti tra le vie del centro per raggiungere lo scalo (Piazza Matteotti).

Rientro in stazione mediante un percorso pedonale di 15 minuti per la partenza del treno da Desenzano alle ore 18:07 con arrivo a Milano Centrale alle ore 19:35

3) Treno da Milano Centrale alle ore 07:25 con arrivo alla stazione di Peschiera d/g alle ore 08:57; passeggiata di circa 15 minuti tra le vie del centro per raggiungere lo scalo (Piazza Matteotti).

Rientro in stazione mediante un percorso pedonale di 15 minuti per la partenza del treno da Desenzano alle ore 17:07 con arrivo a Milano Centrale alle ore 18:35

Prezzo biglietto singolo comprensivo di treno + battello (biglietto online):

– adulti € 22,00 (acquisto online)

– ragazzi (4-13 anni) € 13,80

Alla scoperta dell’affascinante sponda lombarda del lago più grande d’Italia, il Lago di Garda.

Sempre fino al 6 ottobre, con un unico titolo di viaggio, Trenord + Navigazione, sarà possibile raggiungere Desenzano del Garda o Peschiera del Garda, partendo da qualsiasi stazione ferroviaria, salire, quindi, a bordo di un battello della Navigazione Laghi e navigare fino a Salò.

Il tour proposto si chiama “Salò Tour” e consente di esplorare alcuni dei borghi, visti dal lago, più interessanti che si affacciano sul Benaco. (Biglietto online)

Questi gli Itinerari proposti:

1) Treno da Milano Centrale alle ore 07:25 con arrivo alla stazione di Peschiera d/g alle ore 08:57, passeggiata tra le vie del centro per raggiungere il lungolago e lo scalo (Molo Unità d’Italia)

Rientro in stazione mediante un percorso pedonale di 15 minuti per la partenza del treno da Desenzano alle ore 18:07 con arrivo a Milano Centrale alle ore 19:35

2) Treno da Milano Centrale alle ore 08:25 con arrivo alla stazione di Desenzano alle ore 09:48, passeggiata di circa 15 minuti tra le vie del centro per raggiungere il lungolago e lo scalo (P.zza Matteotti).

Rientro in stazione mediante percorso pedonale di 15 minuti per la partenza in treno da Peschiera d/g alle ore 19:57 con arrivo a Milano Centrale alle ore 21:35

3) Treno da Milano Centrale alle ore 08:25 con arrivo alla stazione di Desenzano alle ore 09:48, passeggiata di circa 15 minuti tra le vie del centro per raggiungere il lungolago e lo scalo (P.zza Matteotti).

Rientro in stazione mediante percorso pedonale di 15 minuti per la partenza in treno da Desenzano alle ore 20:07 con arrivo a Milano Centrale alle ore 21:35

Prezzo biglietto singolo comprensivo di treno + battello (biglietto online):

– adulti € 29,40 (acquisto online)

– ragazzi (4-13 anni) € 18,30