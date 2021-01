Navigazione Lago di Garda: abbonamenti quindicinali e mensili per far fronte alla frana sulla Gardesana Orientale

Per fronteggiare l’emergenza causata dalla frana del 2 gennaio scorso avvenuto sulla Gardesana Orientale, Navigazione Lago di Garda si è da subito resa disponibile, coordinandosi con la Provincia Autonoma di Trento per predisporre un servizio straordinario ai passeggeri già a partire da lunedì 4 gennaio.

Navigazione Lago di Garda si è anche attivata per rendere disponibili abbonamenti quindicinali e mensili rispettivamente da €53 e da €70,50 oltre alla consueta promozione “Conosci il tuo Lago” che promuove da anni per tutti i residenti dei comuni gardesani garantendo sconti su corse semplici e libere circolazioni.

L’attivazione dell’abbonamento quindicinale o mensile permetterà a tutti i lavoratori, in questo momento di difficoltà, di utilizzare il servizio battello ad un costo giornaliero di andata e ritorno di circa €3,50.

Inoltre la Direzione di Esercizio Navigarda, da sempre vicina al territorio ed ai cittadini e in previsione del protrarsi della chiusura della Gardesana Orientale, ha deciso fino alla riapertura della strada, di proporre ulteriori tariffe straordinarie agevolate, già a partire da domani 6 gennaio 2021.

Sulla promozione “Conosci il tuo Lago” vedrà applicata una tariffa con codice 1.50 riducendo ulteriormente il costo già scontato del biglietto per i residenti gardesani.

Verranno riconfermati gli abbonamenti passeggeri mentre, per quanto riguarda l’eventuale servizio traghetto che partirà dal 7 gennaio saranno applicate riduzioni specifiche per il trasporto veicoli e concedendo anche la gratuità per il conducente.

La Gestione Governativa Navigazione Laghi è da sempre vicina alle esigenze del territorio e si è sempre adoperata per far fronte alle emergenze come già accaduto in passato, anche recente.​