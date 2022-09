Il ramo di Lecco del Lago di Como è pronto ad accogliere i visitatori anche in autunno

Sono ben tre le proposte che consentono di approfittare delle temperature più fresche e dei colori suggestivi che solo l’autunno riesce ad offrire, rendendo il panorama del lago di Como ancora più interessante.

Le offerte per visitare il Lago di Lecco

Partiamo dalla prima proposta: il “Centro Lario Tour”, disponibile fino al 6 Novembre 2022, è un biglietto speciale che comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione della Lombardia fino a Lierna, Varenna o Bellagio. Una volta arrivati nella vostra destinazione prescelta, con lo stesso biglietto, potrete salire a bordo dei battelli di Navigazione Laghi per esplorare gli scali compresi tra Lierna, Bellagio, Menaggio, Varenna e Bellano.

Continuiamo con la seconda offerta, “Navigando per Lecco“, che consente di esplorare a un prezzo speciale le zone di Lecco e Bellagio alternando la navigazione in battello a un percorso in bus. Con un biglietto di 10 euro, acquistabile solo presso i punti vendita Linee Lecco sarà possibile, infatti, partire da Lecco per andare verso Bellagio in pullman o in battello per poi fare ritorno a Lecco. Alternare i due mezzi di trasporto è un’occasione unica per conoscere il ramo di Lecco del lago di Como da due prospettive diverse, quella del pullman e quella della navigazione. Tra le varie attrazioni di Bellagio, oltre al Parco di Villa Serbelloni, trovate anche una vera e propria chicca per gli appassionati della navigazione: in piazza Don Miotti, infatti, trovate il Museo degli strumenti per la navigazione, in cui sono esposte meridiane e bussole.

Concludiamo con: il “Tour del primo bacino di Lecco”. Si tratta di un biglietto unico che consente di esplorare parte del ramo di Lecco del lago di Como partendo in treno da qualsiasi stazione della Lombardia e arrivando fino a Lecco. Da qui poi sarà possibile salire su un battello della Navigazione Laghi che effettuerà un tour del primo bacino di Lecco. Il biglietto di libera circolazione in battello consente di esplorare comodamente la zona degli scali compresi tra Lecco e Onno (Valmadrera, Abbadia Lariana, Mandello del Lario).

Insomma, le occasioni non mancano nemmeno in autunno per continuare ad esplorare il ramo di Lecco del lago di Como che, dopo una brillante stagione estiva, si prepara ad accogliere e stupire i visitatori anche per tutto l’autunno.