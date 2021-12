Capodanno in crociera sul Lago Maggiore con Radio RVL

La Crociera di Capodanno sul Lago Maggiore sarà all’insegna della buona musica a tema anni ’70 e ’80, il tutto poi proseguirà con un ricercato menù di Capodanno ricco di piatti che saranno in grado di stupire tutti gli ospiti a borso della nave.

La serata inizia da Arona alle ore 20:00 per poi passare da Angera alle 20:10. Successivamente avrà inizio la vera e propria crociera, durante la quale verrà servito ai tavoli il ricco menù con sei antipasti, due primi, un secondo, dolce, caffè e amari. Un esempio di ciò che si potrà gustare? Una squisita millefoglie di pasta fresca con ragù di crostacei, emulsione di basilico e crumble di liquirizia e fagottini di crepes allo zafferano con ricotta, salsiccia dolce e pecorino semistagionato.

Non possono poi mancare le lenticchie con il cotechino, per augurare buon auspicio e prosperità al nuovo anno che verrà.

La serata sarà animata dal DJ Pietro Pratesi, per una magnifica selezione delle migliori hit degli anni ’70 e ’80, e che trasmetterà anche in diretta su Radio RVL.

I partecipanti potranno decidere a che ore terminare la crociera, scegliendo tra due opzioni: per chi non vuole fare troppo tardi ci sarà una prima fermata ad Angera per le 2:00 e ad Arona per le 2:10, poi la crociera continuerà ancora per un’ora. I festeggiamenti termineranno alle 3:00, quando la nave si fermerà prima ad Angera e, infine, ad Arona alle 3:10.

Il costo dell’evento è di €140 euro per gli adulti e €70 per i ragazzi, fino ai 12 anni non compiuti. Per prenotare e leggere tutti i dettagli della serata è possibile cliccare qui.