Natale a Stresa: la Perla del Lago Maggiore ti aspetta per vivere la magia del Natale

La città di Stresa, la Perla del Lago Maggiore, ha organizzato una serie di eventi per vivere appieno l’atmosfera e la magia del Natale. Tra le iniziative da non perdere vi sono: le giostre Natalizie, la ruota panoramica, un’area dedicata interamente al cibo, e tanti mercatini e luci di Natale che animeranno le vie del centro, raggiungibile attraverso un percorso guidato dalle impronte di Babbo Natale.

Ma non è tutto, perché in tutta la città ci saranno delle vie speciali come la via delle lanterne, la via delle renne, la via degli elfi, la via dei regali, la via dei pupazzi di neve, la via delle luci, la via degli alberi di Natale e la piazza degli gnomi…e tante tante altre sorprese tutte da scoprire!

Il clima natalizio non riscalderà solamente la città di Stresa, ma anche altre 8 frazioni nelle quali verranno allestiti più di 90 presepi, e le due isole simbolo del lago Maggiore: ossia l’Isola dei Pescatori e l’Isola Bella.

L’Isola dei Pescatori per l’occasione diventerà l’isola dei presepi, nella quale si potrà partecipare alla divertente “caccia ai presepi” che saranno sparsi per tutto il territorio. L’Isola, inoltre, accoglierà adulti e bambini con i suoi ristoranti tipici e i chioschi allestiti proprio a tema natalizio.

L’Isola Bella si trasformerà, invece, nella “Dolce Isola”; qui tra i vicoli incantati tutti i visitatori potranno scoprire il laboratorio e le sue dolci sorprese.

Per raggiungere facilmente le due isole saranno a disposizione dei turisti e dei visitatori tutti i battelli di Navigazione Laghi "Natale a Stresa: Battello Due Isole", in partenza da Stresa.

I biglietti sono acquistabili direttamente online a questo link, mentre gli orari di partenza sono scaricabili qui.