Navigazione Lago Maggiore: Stresa e le Isole Borromee - Laveno e il Maggiore

Alla scoperta del Lago Maggiore, con un’offerta treno + battello imperdibile, perfetta per gioire delle bellezze del Verbano.

Fino al 6 ottobre 2024, con il tour “Stresa e isole Borromee”partendo da qualsiasi stazione della Lombardia si raggiunge Stresa in treno e da lì è possibile imbarcarsi a bordo di un battello della Navigazione Laghi per andare alla scoperta delle isole Borromeo. Un modo unico per lasciarsi conquistare dal fascino dell’isola Madre, l’isola Bella e l’isola Superiore.

Ecco alcuni suggerimenti per organizzare il tour:

1) Treno in partenza da Milano Centrale alle ore 08:25 con arrivo alla stazione di Stresa alle ore 09:33, una passeggiata di circa 20 minuti per raggiungere il lungolago e lo scalo di partenza (P.zza Marconi 1)

Rientro a Milano Porta Garibaldi con il treno in partenza da Stresa alle ore 18:23 ed in arrivo a destinazione alle ore 19:35

Prezzo a tariffa unica treno + battello € 32.40 (acquista online)

* I titoli di viaggio non comprendono gli ingressi al giardino botanico ed al palazzo

la tassa di sbarco sulle isole di € 0,50/persona/isola, a carico dei viaggiatori a partire dai 6 anni di età, è già inclusa

Anche quest’anno si rinnova la possibilità di scoprire le bellezze del Lago Maggiore con un unico titolo di viaggio.

Fino al 6 ottobre 2024, con l’escursione “Laveno e il Maggiore”partendo in treno da qualsiasi stazione della Lombardia si può arrivare a Laveno Mombello e prendere poi il battello e immergersi, grazie al biglietto di libera circolazione incluso, nella storia e nel verde degli scali compresi tra Laveno e Isola Superiore (Intra, Villa Taranto, Pallanza, l’Isola Madre e Baveno).

Ecco alcuni suggerimenti per organizzare il tour:

1) Treno in partenza da Milano Cadorna alle ore 07:52 con arrivo alla stazione di Laveno Mombello Lago alle ore 09:23, a distanza di pochi metri si trova lo scalo di imbarco (Piazza Europa 1)

Rientro a Milano Cadorna con i treni in partenza da Laveno Mombello Lago alle ore 19:38 o alle ore 20:38 ed in arrivo a destinazione rispettivamente alle ore 21:22 e alle ore 22:22

Prezzo titolo di viaggio comprensivo di treno + battello:

adulti € 26.50 (acquista online)

ragazzi (4-13 anni) € 16.80

* I titoli di viaggio non comprendono gli ingressi ai giardini botanici e la tassa di sbarco sulle isole di € 0,50/persona/isola, a carico dei viaggiatori a partire dai 6 anni di età, da versare presso gli sportelli delle nostre biglietterie prima di imbarcarsi



DAL 9 GIUGNO ALL' 8 SETTEMBRE 2024 - chiusura linea ferroviaria Arona-Stresa per lavori di manutenzione

Da qualsiasi stazione della Lombardia raggiungi ARONA da dove è attivo un servizio di bus sostitutivo fino a STRESA, scarica il volantino per maggiori informazioni. Arrivati a destinazione, raggiungi l’imbarcadero di Navigazione Lago Maggiore e prendi il battello in direzione per Pallanza.