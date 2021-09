Navigazione Lago Maggiore: arriva Ferroboat evento con aperitivo e dj set di Roberto Ferrari

L’estate sul Lago Maggiore non è ancora finita, e il prossimo 18 settembre arriverà un evento unico nel suo genere, stiamo parlando di Ferroboat-Stresa.

Un appuntamento imperdibile, la cui location sarà la motonave Verbania di Navigazione Laghi che dalle ore 19:00 alle 24:00 accoglierà tutti i suoi ospiti per una serata davvero esplosiva.

Oltre alla splendida location, ospite d’eccezione dell’evento targato Navigazione Lago Maggiore sarà il Dj Roberto Ferrari, nome storico di Radio Deejay e conduttore della trasmissione “Ciao Belli”, che allieterà tutta la serata con musica live e dj set.

“La collaborazione con Roberto Ferrari di Radio Deejay darà sicuramente lustro e visibilità al nostro lago” questo è il commento del Direttore di Esercizio Navigazione Lago Maggiore l’Ing. Paolo Bianchi.

La serata procederà dal pontile dell'imbarcadero sul lungo lago di Stresa; qui, la motonave Verbania accoglierà tutti a bordo a partire dalle ore 19:00 e fino alle 24:00, per una serata con aperitivo e musica dal vivo, una formula divertente, in una cornice esclusiva per trascorrere una serata d’eccezione avvolti nell'incantevole scenario del Lago Maggiore.

L'evento durerà 5 ore e il costo del biglietto, pari a 25€, include l’happy hour con tagliere di salumi e formaggi, 1 drink e l’accompagnamento musicale di Roberto Ferrari; non sono incluse, invece, le successive consumazioni presso il bar del battello Verbania.

Per partecipare all’evento è obbligatorio esibire il Green Pass; inoltre, occorre stampare il voucher (1 per ogni persona) e consegnarlo alla biglietteria di Navigazione Lago Maggiore di Stresa, sita in Piazza Guglielmo Marconi 1 c/o Lungo Lago. In biglietteria verrà consegnato il biglietto valido per l’accesso a bordo insieme al buono consumazione.

La prevendita è attiva su www.navigazionelaghi.it e cliccando su: https://frigerioviaggionline.regiondo.it/ferroboat-aperitivo-con-dj-set-di-roberto-ferrari-sabato-18-09